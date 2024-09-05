«Здесь обалденно, а на Западе что-то не так». Почему иностранцы выбирают Беларусь для жизни?

Чистота, безопасность, качество продуктов питания и доступность медицины – неполный список того, за что иностранцы ценят жизнь в Беларуси. Тот, кто объездил пол земного шара, решил, что его место в Синеокой. Поляк Бартош Слабицки после 15 лет странствий поселился в деревне в старом доме у Беловежской пущи и наконец-то осознал: это то, что он так долго искал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С местными жителями сразу заговорили на одном языке, так что их даже не смутил его мотоцикл.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Деревня Щербы Пружанского района на опушке Беловежской пущи когда-то считалась вымирающей. Но вы не поверите, кто вдохнул в нее жизнь. Это байкеры. Если в обычное время здесь находится порядка 8 человек, то летом – до полутора тысяч.

Мотодеревня – именно такой статус уже негласно закрепился за Щербами, где расположился мотохостел. Заброшенные дома выкупают байкеры, стоимость квадратного метра за последние 4 года выросла в 4 раза. Мотоциклисты из Беларуси, России, Молдовы и соседней Польши. Увидел, влюбился и остался – история поляка Бартоша Слабицки.

Бартош Слабицки, переселенец из Польши:

Лет 15 здесь, в Беларусь, приезжаю несколько месяцев покататься. И в 2020-м ковидном году решил, что здесь нравится, купил дом и в 2022-м переехал, живу и балдею от красоты. С каждым новым открытие Олимпиады, я думаю, и многие другие люди начинают понимать что здесь обалденно, а там что-то не так. Здесь правильный выбор и здесь столько хороших вещей, которые белорусы обычно не ценят, потому что оно есть.

Белорусский топ от Бартоша – это безопасность в любое время суток и в любом месте, чистота городов, натуральные продукты питания, где вкус гарантируют не добавки и консерванты.