Накормил Лукашенко самым вкусным шашлыком! Пообщались с шеф-поваром Леонидом Могдаловым

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Не ошибусь, если и скажу, что вряд ли кто-то из героев проекта «Свои» вообще мог представить, что когда-то не просто рядом с собой увидит Александра Лукашенко, но еще и будет вести с ним диалог. Так случилось и в истории Леонида Могдалова. 2022 год, чемпионат по колке дров. Там же был организован фудкорт, где, собственно, и завязалась беседа Леонида с Президентом. Как настоящий гостеприимный белорус Леонид угощает главу государства, как позже окажется, самым вкусным шашлыком. Наверняка после такой аппетитной рекламы отбоя от покупателей не было.

Леонид Могдалов, шеф-повар:

Я ничем особо сильным не отличаюсь от других поваров. Для того чтобы приготовить хорошее мясо, нужно, в принципе, очень мало. Просто нужно хорошее мясо, свежее. И нужно знать, что с ним делать. Для меня любые слова благодарности – это приятно, но от первого лица – это да Не предполагал даже, что может прийти глава государства. Это раз. Второе – уже точно, что я не предполагал, что он просто вот так вот будет брать продукт, попробовать сможет. Я смотрю, голову поворачиваю, идет толпа людей, идет Президент. И вот он подошел, начали общение. А что можно есть? Я говорю, все можно есть. Он выбрал сам. Пал его выбор на шашлык, на шею. Ну, отлично. Можно? Я говорю, конечно. Он взял, попробовал. Попробовал сам и сказал окружающим людям, которые были с ним. Говорит, пробуйте, потому что это классно, вкусно. Для меня как для повара любые слова благодарности – это приятно. Ну, конечно, от первого лица – это да. Леонид Могдалов: Президент хочет возрождать деревню – хорошая тема, классная. Подробности. О чем разговаривал с Президентом?

Леонид Могдалов:

Мы общались не минуту, а намного больше. За разные аспекты и вещи жизненные. И за то, что у меня многодетная семья, за то, что у меня тройня единовременно рожденные, что у меня три дочки, два сына. Чем занимаюсь, что могилевские, наши хлопцы, и так далее, что земляки. Ну, в общем, о жилье, помогает ли мне государство как многодетной семье. А я сказал, что, Александр Григорьевич, все хорошо, потому что мне ничего не надо, в принципе, все помогает, все, что надо, государство делает, но я никогда не хожу, ничего не прошу. Я живу просто, как и живу. Ну, пятеро детей, ну и что? У кого-то один, кому-то одному тяжело. Послушаешь родителей: у меня один ребенок, ой, так тяжело. Два – ой, вообще так тяжело. Смотришь – все одинаково. Что один, что пятеро – всем тяжело. Либо всем легко. Как по мне, просто чуть больше надо продуктов. Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей – подробности здесь. Всегда есть люди, которые чем-то недовольны, но Президент не должен считаться ни с кем

Леонид Могдалов:

Все правильно. На мой взгляд, все правильно. У нас же много критиков разного рода. Я просто скажу, как есть. Мы не будем сейчас бегать, кричать всем тут дифирамбы, что наш Президент хороший, он хороший для всех и самый лучший. Нет, есть всегда люди, которые будут чем-то недовольны. Они всегда есть, были и будут. Но и он не должен считаться ни с кем. Вот про Евросоюз. Ваше мнение мы послушать послушаем, но нам на него плевать. Он сказал правильно. Потому что они нам пытаются создать проблемы. Это все политическое. И не хочется, если честно, даже вообще в это лезть. Есть поговорка, что политика – это очень грязное дело. И плохой мир лучше, чем любая война. Лукашенко: наша задача, если вражеский сапог ступит на нашу землю, – нанести ему неприемлемый ущерб – подробности здесь. О Лукашенко: так и должен себя вести нормальный мужик

Леонид Могдалов:

Молодец, достойно, крепко. Так и должен себя вести нормальный мужик. А как ему вести себя? Прийти, отдать. Давайте каждый сейчас к себе из-за кого-то пойдет на какие-то повадки, на уступки. В семью к себе пустите другого человека. Нет, не пустите же, правильно? В дом себе пустите чужого человека. Не пустите. А почему сюда должны кого-то пускать? Земля наша, белорусов, по праву досталась. Она должна быть белорусской землей. Не чьей-то там. Курс государства правильный, поддержка людей есть. Стараемся делать лучше. Не всегда получается все вопросы решить за один день. Это у всех так. Есть какие-то минусы в вопросах, но они тоже исправляются, решают. Нужно научиться ценить то, что имеешь. Не только свое, но в принципе, что ты делаешь. Если ты хочешь жить хорошо, ты, как говорит Президент, раздевайся и работай. Или я говорю по-другому немножко. Поднимай свое мягкое место и вперед. Люди перестали относиться к труду так, как надо к нему относиться. Забыли работу. Все стараются больше языком работать или своей физиономией в соцсетях, чем физически. Сейчас проще уйти в IT-технологии, еще куда-то, чем пойти, допустим, сесть за комбайн. Это сейчас не ценится. Все говорят, и давно это говорили. Ценность труда хлебороба или того же самого агрария, который выращивает скот, поймут только тогда, когда им есть нечего будет. Просто не уберут хлеб один раз, на стол хлеба не окажется, вот тогда он вспомнит, что, оказывается, это важно. Президент Беларуси: благополучие государства и его продовольственная безопасность в руках тружеников АПК – подробности здесь. Чем похож на Президента? Виктория Ходосок:

Вы какими-то качествами похожи на Президента?