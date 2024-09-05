В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси

Солнечная ягода. В Беларуси собирают урожай винограда. Его выращивают во всех уголках страны, и похвалиться есть чем.

Анна Меркушевич корреспондент:

«Красотка», «Галахад», «Агат Донской» – каких сортов винограда здесь только нет. Это ни Крым, ни Италия, ни Франция, а плантации винограда под Минском в агрогородке Самохваловичи. Здесь находится Институт плодоводства Национальной академии наук, где с 1973 года изучают, как новые сорта адаптируются под белорусский климат. Поэтому виноград здесь не ягода, а научный объект. Владимир Устинов занимается виноградарством уже 30 лет, за эти годы ему удалось вырастить ни много ни мало 500 сортов этой культуры.

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

Сегодня представлены 530 сортообразцов из 25 стран мира. Самые далекие – это Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китай. Раздобыли буквально в 2023 году еще один сорт из Австралии. Виноградные плантация в Самохваловичах занимают полтора гектара земли. Ухаживают за этой территорией всего два человека, а ведь здесь не менее трех тысяч растений. Задача ответственных – не только вырастить виноград, но и получить наиболее объективную оценку, как ведут себя эти растения в наших условиях.