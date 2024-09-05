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В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси

05 сентября 2024 16:29
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Солнечная ягода. В Беларуси собирают урожай винограда. Его выращивают во всех уголках страны, и похвалиться есть чем.

В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси-2

Анна Меркушевич корреспондент:
«Красотка», «Галахад», «Агат Донской» – каких сортов винограда здесь только нет. Это ни Крым, ни Италия, ни Франция, а плантации винограда под Минском в агрогородке Самохваловичи.

Здесь находится Институт плодоводства Национальной академии наук, где с 1973 года изучают, как новые сорта адаптируются под белорусский климат. Поэтому виноград здесь не ягода, а научный объект. Владимир Устинов занимается виноградарством уже 30 лет, за эти годы ему удалось вырастить ни много ни мало 500 сортов этой культуры.

В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси-4

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:
Сегодня представлены 530 сортообразцов из 25 стран мира. Самые далекие – это Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китай. Раздобыли буквально в 2023 году еще один сорт из Австралии.

Виноградные плантация в Самохваловичах занимают полтора гектара земли. Ухаживают за этой территорией всего два человека, а ведь здесь не менее трех тысяч растений. Задача ответственных – не только вырастить виноград, но и получить наиболее объективную оценку, как ведут себя эти растения в наших условиях.

В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси-6

Владимир Устинов:
Наиболее предпочтительные сорта особенно для открытого грунта – это сорта раннего срока созревания и очень раннего срока созревания, потому что лето у нас достаточно короткое.

По словам виноградаря, лучше всего эта культура созревает на юге Беларуси – в Брестской и Гомельской областях. Но сладкую и сочную ягоду собирают уже и на севере страны.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # Владимир Устинов

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