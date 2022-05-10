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«Поставил всех на место». Как зрители YouTube-канала СТВ комментируют интервью Президента Associated Press?

10 мая 2022 15:28
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Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси одному из крупнейших международных информагентств Associated Press в трендах русскоязычного сегмента YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поставил всех на место». Как зрители YouTube-канала СТВ комментируют интервью Президента Associated Press?-1

«Поставил всех на место». Как зрители YouTube-канала СТВ комментируют интервью Президента Associated Press?-3

«Поставил всех на место». Как зрители YouTube-канала СТВ комментируют интервью Президента Associated Press?-5

Откровенный разговор и эксклюзивные факты о конфликте в Украине вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Только на нашем канале тематический видеоматериал посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.  

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# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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