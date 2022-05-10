В Клецком районе создадут базу одарённых учеников. Как их будут поддерживать в будущем?

Новости Беларуси. Открытие тропы здоровья в парке агрогородка Морочь, а также создание базы одаренных учеников Клецкого района с последующей поддержкой. С такими предложениями выступил клецкий Молодежный парламент, который создан при районном Совете депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В его состав входят 37 человек – это школьники, а также молодежь. Начинающие парламентарии уже провели два заседания. Поговорили об экологической культуре и здоровом образе жизни.

Владислав Бабич, представитель молодежного парламента при Клецком районном Совете депутатов: Я состою в комиссии по здоровому образу жизни и спорту. Мы реализовываем сейчас разные мероприятия молодежные оздоровительные. Содействуем открытию разных площадок игровых, где можно заниматься спортом. Планируем устроить в будущем дебаты, например, в Клецком районе, научить ребят формулировать свои мысли.

Любовь Ромашко, председатель молодежного парламента при Клецком районном Совете депутатов:

Молодежный парламент позволяет ребятам воплотить в жизнь свои какие-то идеи того, что можно реализовать в своем районе, сделать район лучше. Молодежный парламент позволяет раскрыть себя, свой потенциал. Он позволяет еще ребят в будущем готовить к участию в жизни уже не просто нашего района, но и всей республики.

14 мая у парламентариев состоится заседание, приуроченное ко Дню семьи. Обсудят поддержку многодетных и занятость школьников на каникулах.