Прямой эфир

В Клецком районе создадут базу одарённых учеников. Как их будут поддерживать в будущем?

10 мая 2022 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открытие тропы здоровья в парке агрогородка Морочь, а также создание базы одаренных учеников Клецкого района с последующей поддержкой. С такими предложениями выступил клецкий Молодежный парламент, который создан при районном Совете депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Клецком районе создадут базу одарённых учеников. Как их будут поддерживать в будущем?-1

В его состав входят 37 человек – это школьники, а также молодежь. Начинающие парламентарии уже провели два заседания. Поговорили об экологической культуре и здоровом образе жизни.  

В Клецком районе создадут базу одарённых учеников. Как их будут поддерживать в будущем?-4

Владислав Бабич, представитель молодежного парламента при Клецком районном Совете депутатов:  
Я состою в комиссии по здоровому образу жизни и спорту. Мы реализовываем сейчас разные мероприятия молодежные оздоровительные. Содействуем открытию разных площадок игровых, где можно заниматься спортом. Планируем устроить в будущем дебаты, например, в Клецком районе, научить ребят формулировать свои мысли.  

В Клецком районе создадут базу одарённых учеников. Как их будут поддерживать в будущем?-7

Любовь Ромашко, председатель молодежного парламента при Клецком районном Совете депутатов:  
Молодежный парламент позволяет ребятам воплотить в жизнь свои какие-то идеи того, что можно реализовать в своем районе, сделать район лучше. Молодежный парламент позволяет раскрыть себя, свой потенциал. Он позволяет еще ребят в будущем готовить к участию в жизни уже не просто нашего района, но и всей республики.  

14 мая у парламентариев состоится заседание, приуроченное ко Дню семьи. Обсудят поддержку многодетных и занятость школьников на каникулах.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Владислав Бабич # Любовь Ромашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?
10 мая 2022 14:56

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?

У пешеходов серьёзные травмы. За выходные в Минской области произошло более 100 ДТП
10 мая 2022 14:37

У пешеходов серьёзные травмы. За выходные в Минской области произошло более 100 ДТП

Рассчитана на 930 учащихся. В Солигорске построят новую школу
10 мая 2022 14:35

Рассчитана на 930 учащихся. В Солигорске построят новую школу