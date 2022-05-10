У пешеходов серьёзные травмы. За выходные в Минской области произошло более 100 ДТП

Новости Беларуси. Более 100 ДТП произошло в Минской области за минувшие выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Шесть аварий с пострадавшими. Восемь человек получили травмы. Один из них несовершеннолетний.

Происшествие случилось в Солигорске. 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем Honda, двигалась со стороны улицы Заслонова в направлении Козлова и наехала на 12-летнего подростка. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали.

Еще одно ДТП случилось в деревне Заполье Слуцкого района. 63-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot, наехала на 42-летнюю жительницу Слуцкого района. Она двигалась вечером по неосвещенному краю проезжей части без фликера. В результате ДТП пешеход с серьезными травмами госпитализирована.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Уважаемые водители, будьте предельно внимательными за рулем, особенно при проезде населенных пунктов, подъезжая к пешеходному переходу, помните, что внезапно на дорогу может выйти пешеход. Пешеходам необходимо проявлять осторожность в дорожном движении. Особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов. При отсутствии тротуаров или обочин идти навстречу транспортным средствам, а не попутно. Таким важным элементом безопасности в темное время суток, как световозвращающий элемент, не стоит пренебрегать.

Кроме того, за выходные задержано 45 нетрезвых водителей и почти 170 бесправников. Около 250 пешеходов привлечены к административной ответственности.