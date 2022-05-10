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БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?

10 мая 2022 14:56
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Новости Беларуси. 35 тысяч рабочих мест предоставлено для участников студенческих отрядов. Свободных еще много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?-1

В 2022 году БРСМ запустит ряд новых трудовых проектов на промышленных предприятиях. В частности, на МТЗ и МАЗ. К работе на заводах привлекут более 200 человек. Студенты освоят профессию слесаря-сборщика. А статус главной молодежной стройки этого года присвоен знаковому историческому объекту. Студотряды будут задействованы в строительстве музея в мемориальном комплексе «Хатынь». Не отказались в этом трудовом семестре и от традиционных направлений.  

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?-4

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ имени М. Танка:  
Для студентов педагогического университета наиболее востребована, конечно же, работа в составе студенческих педагогических отрядов. Это объясняется спецификой получаемой специальности. Это будущие педагоги. Они очень замотивированы для работы именно с детьми. И конечно, работать в детских оздоровительных лагерях в летний период им очень нравится. Они хотят получить ценный педагогический опыт, кторый в дальнейшем также им пригодится в будущей профессии.  

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?-7

Возможность поработать в свободное от учебы время есть и у школьников. Только в 2022-м уже заключено 400 трудовых договоров: рабочие места получили 3 000 учащихся.  

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?-10

Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:  
Школьники, как правило, работают в учреждениях образования. Выполняют такие общедоступные виды работ, как озеленение территории, реставрация книжного фонда библиотек, занимаются изготовлением сувенирной продукции. Ребята, которые трудоустраиваются самостоятельно, как правило, трудоустраиваются продавцами, помощниками продавцов, курьерами, почтальонами.  

БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?-13

Примкнуть к молодежному трудовому десанту еще есть возможность. На сегодня в студотряды записались уже 14 тысяч студентов.  

# Студенты # общество # Наталья Лобачева # Светлана Малиновская # Фотофакт

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