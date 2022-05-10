БРСМ подготовил для молодёжи 35 тысяч рабочих мест. Кем могут устроиться студенты?

Новости Беларуси. 35 тысяч рабочих мест предоставлено для участников студенческих отрядов. Свободных еще много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году БРСМ запустит ряд новых трудовых проектов на промышленных предприятиях. В частности, на МТЗ и МАЗ. К работе на заводах привлекут более 200 человек. Студенты освоят профессию слесаря-сборщика. А статус главной молодежной стройки этого года присвоен знаковому историческому объекту. Студотряды будут задействованы в строительстве музея в мемориальном комплексе «Хатынь». Не отказались в этом трудовом семестре и от традиционных направлений.

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ имени М. Танка:

Для студентов педагогического университета наиболее востребована, конечно же, работа в составе студенческих педагогических отрядов. Это объясняется спецификой получаемой специальности. Это будущие педагоги. Они очень замотивированы для работы именно с детьми. И конечно, работать в детских оздоровительных лагерях в летний период им очень нравится. Они хотят получить ценный педагогический опыт, кторый в дальнейшем также им пригодится в будущей профессии.

Возможность поработать в свободное от учебы время есть и у школьников. Только в 2022-м уже заключено 400 трудовых договоров: рабочие места получили 3 000 учащихся.

Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Школьники, как правило, работают в учреждениях образования. Выполняют такие общедоступные виды работ, как озеленение территории, реставрация книжного фонда библиотек, занимаются изготовлением сувенирной продукции. Ребята, которые трудоустраиваются самостоятельно, как правило, трудоустраиваются продавцами, помощниками продавцов, курьерами, почтальонами.