«Постараемся удивить и гостей, и жителей». Какие сюрпризы готовят новогодние ярмарки в Минске?
В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Новогодняя ярмарка украсит досуг тех, кто захочет провести время на этой локации. О том, какие сюрпризы готовит торговля, мы попросили рассказать Елену Нагорную, начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Марина Кишкурно, корреспондент:
Ярмарки – неотъемлемый атрибут новогодней атмосферы. Где будут проходить и что на них будет представлено?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В этом году у нас будут и традиционные локации, а также мы готовимся удивить наших гостей столицы и минчан новыми локациями. Традиционно самая крупная ярмарка развернется у Дворца спорта. Начнет она свою работу с 17 декабря, продлится до 15 января. Конечно же, в новогоднюю ночь мы будем обслуживать наших участников новогоднего мероприятия до 4:00. Октябрьская площадь тоже будет у нас задействована в торговле. Работать будет с 17 декабря по 7 января. В новогоднюю ночь мы планируем до последнего посетителя мероприятия работать. Две новые локации планируются. С учетом проведения праздничных мероприятий на Верхнем городе мы будем там организовывать торговлю. В этом году мы будем это делать в первый раз. Постараемся удивить и гостей, и жителей города чем-то новым и креативным.
Марина Кишкурно
Что можно будет купить на ярмарке и кто представит свою продукцию?
Елена Нагорная:
Традиционно на ярмарках будут реализовываться сезонные товары. Это выпечка, кондитерская продукция, учитывая, что наше мероприятие приурочено к празднованию Нового года и Рождества, соответственно, с определенной символикой и атрибутикой. Естественно, у нас широкий ассортимент продукции общественного питания. Конечно же, любители шашлыков не останутся без угощения. Будем смотреть, что там по сезону. Горячие напитки будут в обязательном порядке: глинтвейн и так далее.
Марина Кишкурно
Но в целом новогодняя торговля планируется расширять ассортимент? Может быть, скидки какие-то?
Елена Нагорная:
С учетом того, что у нас наступает сезон повышенного спроса как на продовольственные, так и на непродовольственные группы товаров примерно с 10 декабря, соответственно, торговыми сетями создаются определенные запасы продукции, особенно той, которая пользуется наиболее повышенным спросом, учитывая, что наступают праздничные дни. Естественно, будут предусматриваться какие-то программы лояльности, скидки и акции.
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