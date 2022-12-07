«Постараемся удивить и гостей, и жителей». Какие сюрпризы готовят новогодние ярмарки в Минске?

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Новогодняя ярмарка украсит досуг тех, кто захочет провести время на этой локации. О том, какие сюрпризы готовит торговля, мы попросили рассказать Елену Нагорную, начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Марина Кишкурно, корреспондент:

Ярмарки – неотъемлемый атрибут новогодней атмосферы. Где будут проходить и что на них будет представлено?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В этом году у нас будут и традиционные локации, а также мы готовимся удивить наших гостей столицы и минчан новыми локациями. Традиционно самая крупная ярмарка развернется у Дворца спорта. Начнет она свою работу с 17 декабря, продлится до 15 января. Конечно же, в новогоднюю ночь мы будем обслуживать наших участников новогоднего мероприятия до 4:00. Октябрьская площадь тоже будет у нас задействована в торговле. Работать будет с 17 декабря по 7 января. В новогоднюю ночь мы планируем до последнего посетителя мероприятия работать. Две новые локации планируются. С учетом проведения праздничных мероприятий на Верхнем городе мы будем там организовывать торговлю. В этом году мы будем это делать в первый раз. Постараемся удивить и гостей, и жителей города чем-то новым и креативным.