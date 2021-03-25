Посол Казахстана: «Белавиа» оставалась единственной авиакомпанией, которая работала для народа»

Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

Многие государства делали, как говорим, локдаун, закрылись полностью. Беларусь была единственной страной, которая открыто работала. Благодаря слаженной работе государства и санэпидслужбы, все эти трудности преодолели очень достойно. В связи в тем, что многие авиакомпании прекратили свои полеты, «Белавиа» оставалась единственной авиакомпанией, которая работала для народа. Мы со всего мира собирали казахстанцев, отправляли через Минск, при помощи «Белавиа» в Казахстан. За это мы очень благодарны руководству «Белавиа» и руководству Республики Беларусь.

«Мы не остановились ни на секунду». Гендиректор «Белавиа» о ценах на билеты, новых направлениях полётов и целях на 2021 год