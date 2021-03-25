Посол Казахстана: «Белавиа» оставалась единственной авиакомпанией, которая работала для народа»
Новости Беларуси. О развитии взаимоотношений еще с одним давним партнером Беларуси 25 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Среди основных позиций экспорта в Казахстан – сельскохозяйственная техника, продукты питания, мебель, лекарственные средства. Из Казахстана завозились каменный уголь, нефтепродукты, металлопродукция.
В Нур-Султане признательны официальному Минску за поддержку во время мирового локдауна.
Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
Многие государства делали, как говорим, локдаун, закрылись полностью. Беларусь была единственной страной, которая открыто работала. Благодаря слаженной работе государства и санэпидслужбы, все эти трудности преодолели очень достойно. В связи в тем, что многие авиакомпании прекратили свои полеты, «Белавиа» оставалась единственной авиакомпанией, которая работала для народа. Мы со всего мира собирали казахстанцев, отправляли через Минск, при помощи «Белавиа» в Казахстан. За это мы очень благодарны руководству «Белавиа» и руководству Республики Беларусь.
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В доковидный период товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил миллиард долларов. В стране более 40 субъектов созданы с участием белорусского капитала и работает широкая дилерская сеть.