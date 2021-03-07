«Мы не остановились ни на секунду». Гендиректор «Белавиа» о ценах на билеты, новых направлениях полётов и целях на 2021 год

Новости Беларуси. На неделе свое 25-летие отметила компания «Белавиа». С праздником работников и ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «География полётов постоянно расширяется». Александр Лукашенко поздравил «Белавиа» с 25-летием Услугами белорусского перевозчика каждый год пользуются миллионы пассажиров. И немудрено: в 2017-м мы вошли в топ самых пунктуальных авиакомпаний мира. В рейтинге исследователей из Великобритании белорусы заняли 8-е место. Строго по расписанию «Белавиа» выполняет 9 из 10 рейсов.

Анастасия Ярощик-Корниенко встретилась с генеральным директором авиакомпании, чтобы узнать, с какими результатами и с каким настроением наши летчики празднуют юбилей. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

25 лет, юбилейная дистанция пройдена. Чем гордитесь? «Средний возраст наших самолетов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации»

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Я горжусь тем, что работаю в «Белавиа». Это действительно гордость. Сегодня флот компании составляет почти 30 самолетов. Сейчас какие-то мы выводим, берем новые самолеты. И сегодня это самый современный флот в мире. Мы начали получать Embraer Е195-Е2 буквально в декабре, сейчас, весной еще два самолета берем новейшего поколения – Boeing 737, нет новее в мире. Средний возраст наших самолетов составляет 10 лет – это очень хорошо для авиации, очень хороший показатель. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Новые самолеты, которые вот-вот придут к нам в «Белавиа», – пассажиры оценят же комфорт? Это же самый тихий, по-моему, самолет в Европе, если не в мире. Игорь Чергинец:

Самолеты серии Embraer Е2 – это рекордсмены в мире по шумности, самый тихий самолет. Новое поколение 737 тоже тихие и экологичные самолеты, экономят топливо для авиакомпаний. Есть такое понятие «европейский бизнес-класс». Вот на наших самолетах Classic наши пассажиры с нами ругались, ставили нам на вид то, что в бизнес-классе три кресла (центральное мы, как и все европейские компании, блокировали), и это не особо отличалось от салона эконом-класса. Во всех наших новых Embraer, новых Boeing этот вопрос решен. Это будет отдельный бизнес-класс, отдельный салон с другими креслами.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Последний год был наверняка тяжелым, потому что все мы переживаем COVID-19, с ним связано много издержек. Многие авиакомпании сразу заявили, что терпят убытки, говорили о сокращениях. Как удалось вам пережить этот момент? «Десятки авиакомпаний просто обанкротились, остановились. Мы не остановились ни на секунду» Игорь Чергинец:

Десятки авиакомпаний просто обанкротились, остановились. Мы не остановились ни на секунду, ни на один день. Мы выполняли полеты, нам было очень тяжело. При поддержке нашего государства мы бились на зарубежных рынках. И мы продолжали возить. Да, белорусов, может, не сильно и пускали, как и всех других, но мы тогда концентрировались на транзитных перевозках. Мы вывозили американцев и сотрудников дипмиссий из Стамбула через Минск, Париж, Амстердам в Америку. Мы возили граждан Швеции из той же Турции в Швецию, возили моряков по всему миру. И мы за счет этого выжили и продолжаем выживать. Сейчас идет небольшой рост, я надеюсь, мы восстановимся. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как и куда сегодня возобновляются полеты?

Игорь Чергинец:

Целый ряд стран закрывался, в некоторые из них до сих пор мы не можем выполнять полеты. Допустим, мы анонсировали продление запрета на полеты в Ашхабад, Туркменистан. Мы не можем летать в Ригу, хотя странно: мы выполняем полеты в Вильнюс, в Таллин, Хельсинки, Стокгольм, а Рига закрыта. По большинству остальных направлений мы летаем, но есть ограничения для пассажиров. «По ряду направлений мы не только восстановились, но и увеличиваем количество рейсов» Анастасия Ярощик-Корниенко:

Куда возобновились уже полеты? В Москву? Игорь Чергинец:

Сегодня мы выполняем семь рейсов в неделю в Российскую Федерацию – пять в Москву и по одному в неделю в Санкт-Петербург и Ростов. До COVID-19 мы выполняли более 150 рейсов в неделю. 7 рейсов и 150 – можно понять масштаб бедствия. По ряду направлений мы не только восстановились, но и увеличиваем количество рейсов. Буквально на днях были приняты решения по Вильнюсу и Таллину. Хотим больше летать в Варшаву, но пока не удается договориться. Хотим больше летать в Узбекистан. Мы открыли новое направление – Дубай, полетели дважды в неделю (из Минска в Дубай), с конца марта планируем уже третий рейс, третью частоту добавить. Рейс пользуется успехом. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Средняя цена билета сегодня? Будет больше рейсов – цены будут приходить в то состояние, в котором были до коронавируса

Игорь Чергинец:

Во время COVID нельзя сказать, что уже работают те экономические законы, которые работают в обычное время. Они не работают. И люди жаловались, потому что привыкли по какому-то направлению летать по более низкой цене, а тут получают более высокую. Но в принципе во всем мире сейчас одинаково происходит. Все жаловались, когда разрешили один раз в неделю в Москву летать, и «Аэрофлот» из Москвы. Цены были у нас – минимальная цена – порядка 250 евро туда и обратно, у «Аэрофлота» чуть-чуть побольше. Стало больше рейсов, цены начали снижаться. Экономические законы заработали. Будет больше рейсов, будем восстанавливаться по полетам – цены будут приходить в то состояние, в котором они были до COVID. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Кто готовит меню для пассажиров и будет ли что-то меняться в питании?