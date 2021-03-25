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Беларусь присоединится к всемирной акции «Час Земли». 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения

25 марта 2021 08:58
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные во всем мире стартует экологическая акция «Час Земли», когда миллионы людей из более 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь в том числе ежегодно присоединяется к этому всемирному движению.

Беларусь присоединится к всемирной акции «Час Земли». 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения-1

Традиционно в «Час Земли» во тьму погрузятся мегаполисы и маленькие города, известные здания и памятники архитектуры по всему миру, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей, московский Кремль.

Беларусь присоединится к всемирной акции «Час Земли». 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения-4

В знак бережного отношения к природным ресурсам подсветку отключат и в административных зданиях Минска. В темноту погрузится Национальная библиотека.

Присоединиться к «Часу Земли» может каждый. Для этого нужно в субботу, 27 марта, ровно в 20:30 по местному времени всего на один час выключить свет в своем доме.

# Экология # общество # Фотофакт

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