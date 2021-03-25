Беларусь присоединится к всемирной акции «Час Земли». 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения

Новости Беларуси. В предстоящие выходные во всем мире стартует экологическая акция «Час Земли», когда миллионы людей из более 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь в том числе ежегодно присоединяется к этому всемирному движению.