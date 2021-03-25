Беларусь присоединится к всемирной акции «Час Земли». 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения
Новости Беларуси. В предстоящие выходные во всем мире стартует экологическая акция «Час Земли», когда миллионы людей из более 170 стран на 60 минут откажутся от искусственного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь в том числе ежегодно присоединяется к этому всемирному движению.
Традиционно в «Час Земли» во тьму погрузятся мегаполисы и маленькие города, известные здания и памятники архитектуры по всему миру, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей, московский Кремль.
В знак бережного отношения к природным ресурсам подсветку отключат и в административных зданиях Минска. В темноту погрузится Национальная библиотека.
Присоединиться к «Часу Земли» может каждый. Для этого нужно в субботу, 27 марта, ровно в 20:30 по местному времени всего на один час выключить свет в своем доме.