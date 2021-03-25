Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»

Новости Беларуси. О развитии взаимоотношений еще с одним давним партнером Беларуси 25 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О развитии взаимоотношений еще с одним давним партнером Беларуси 25 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние годы нашим государствам удалось много сделать. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Беларуси. Толчок двустороннему взаимодействию может придать визит в нашу страну нынешнего Президента Казахстана – уверен белорусский лидер.
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Обе стороны готовы развивать торговлю и промышленную кооперацию. Правительства вырабатывают дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. Необходимо увеличивать товарооборот без оглядки на сложности из-за пандемии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕврАзЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы как-то нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы загружать больше производство, создавать дополнительные сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать. Было бы неплохо, если бы из-за пандемии этот отложенный визит Президента Казахстана в Беларусь состоялся. Это был бы хороший толчок к дальнейшему развитию наших отношений.