Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕврАзЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы как-то нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы загружать больше производство, создавать дополнительные сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать. Было бы неплохо, если бы из-за пандемии этот отложенный визит Президента Казахстана в Беларусь состоялся. Это был бы хороший толчок к дальнейшему развитию наших отношений.