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Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»

25 марта 2021 13:40
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Новости Беларуси. О развитии взаимоотношений еще с одним давним партнером Беларуси 25 марта шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»-1

За последние годы нашим государствам удалось много сделать. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Беларуси. Толчок двустороннему взаимодействию может придать визит в нашу страну нынешнего Президента Казахстана – уверен белорусский лидер.

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Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»-4

Обе стороны готовы развивать торговлю и промышленную кооперацию. Правительства вырабатывают дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. Необходимо увеличивать товарооборот без оглядки на сложности из-за пандемии. 

Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: «Очень много мы достигли за последние годы»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕврАзЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы как-то нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы загружать больше производство, создавать дополнительные сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать. Было бы неплохо, если бы из-за пандемии этот отложенный визит Президента Казахстана в Беларусь состоялся. Это был бы хороший толчок к дальнейшему развитию наших отношений.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Александр Лукашенко # Аскар Бейсенбаев # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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