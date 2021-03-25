Очереди на белорусско-литовской границе: выезда в ЕС ожидают больше 2 тысяч грузовиков

Новости Беларуси. Очередь на белорусско-литовской границе. Из-за сбоя программного продукта контролирующих служб Литвы более 2 тысяч грузовиков в режиме ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая ситуация длится уже несколько дней. Литовские специалисты осуществляют операции исключительно в ручном режиме. По информации, полученной белорусской стороной, в течение суток техническая проблема устранена не будет. В связи с чем таможенными службами обоих государств согласовывается ускоренное прохождение границы, в первую очередь для автомобилей, которые идут без грузов.

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

По инициативе Государственного таможенного комитета Министерством иностранных дел Беларуси направлена нота литовской стороне для рассмотрения возможности открытия международного пункта пропуска «Видзы» для оформления порожних грузовых автомобилей. Полагаем, что положительное рассмотрение данного вопроса положительно скажется на пересечении наиболее напряженного участка границы, разгрузит пункты пропуска, в первую очередь пункт пропуска «Каменный лог – Мядининкай», где литовской стороной уже начата реконструкция.