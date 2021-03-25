«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса

Первая пробная партия «Спутник V» по российским технологиям была разлита в конце февраля. Все необходимые подготовительные работы выполнены. Впереди контроль качества препарата. И только после подтверждения безопасности вакцина поступит в поликлиники.

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» института Гамалеи. Этот проект осуществляется РУП «Белмедпрепараты» совместно с российской компанией «Генериум», которая поставляет активный компонент, которая входит в группу компаний «Фармстандарта». Как раз вот именно в эти дни происходит промышленный выпуск. Первая партия будет до ста тысяч вакцинных доз. Ориентировочно после прохождения всех мероприятий по контролю качества, данная вакцина поступит уже в гражданские обороты, станет доступна для населения в последней декаде апреля.