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«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса

25 марта 2021 12:17
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Новости Беларуси. Промышленный выпуск вакцины от COVID-19 начали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» а СТВ.

«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса-1

Первая пробная партия «Спутник V» по российским технологиям была разлита в конце февраля. Все необходимые подготовительные работы выполнены. Впереди контроль качества препарата. И только после подтверждения безопасности вакцина поступит в поликлиники.

«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» института Гамалеи. Этот проект осуществляется РУП «Белмедпрепараты» совместно с российской компанией «Генериум», которая поставляет активный компонент, которая входит в группу компаний «Фармстандарта». Как раз вот именно в эти дни происходит промышленный выпуск. Первая партия будет до ста тысяч вакцинных доз. Ориентировочно после прохождения всех мероприятий по контролю качества, данная вакцина поступит уже в гражданские обороты, станет доступна для населения в последней декаде апреля.

«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса-7

Планируется, что промышленный выпуск российской вакцины составит до 500 тысяч доз в месяц.

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# Коронавирус # общество # Сергей Беляев # Фотофакт

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