Владимир Караник на турслёте молодёжи: есть возможность откровенно задать те вопросы, которые больше всего волнуют
Новости Беларуси. Спортивные игры в лесу, open air «РаЗАм Беларусь» и открытый диалог у костра. Под Гродно на берегу озера на базе оздоровительного лагеря проходит двухдневный областной туристический слет молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
200 человек, 13 команд со всех районов. Среди них бойцы студенческих отрядов и коллективы предприятий, участники проекта Республиканский молодежный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне». Все они полны идей, творчества и имеют свою активную гражданскую позицию.
Днем спортивные состязания и парад команд, вечером – открытый диалог у костра с губернатором и представителями власти. Разговор получился интересным. Участники турслета задавали самые неожиданные вопросы и высказывали идеи. Общение в формате «встреча без галстуков» оказалось не менее эффективным, чем деловой разговор.
Виталия Селивончик, участница турслета:
Это хорошая возможность познакомиться с новыми ребятами, пообщаться со своими друзьями из разных районов Гродненской области, также весело провести время, поучаствовать в спортивных соревнованиях. Здоровый образ жизни всегда поддерживаем. И мы, студенты, – самая такая активная часть молодежи Беларуси. Я думая, что это очень символично, что именно мы, команда студентов, приехали сегодня на этот туристический слет.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Действительно есть возможность откровенно задать те вопросы, которые больше всего волнуют. И я всегда говорю, что диалог возможен тогда, когда обе стороны понимают язык, на котором они разговаривают. И я думаю, что современная молодежь, наверное, вот этот формат общения понимает лучше.
Турслет продолжится и 12 сентября. В программе – соревнования от туристического волейбола до поднятия гирь и дартса, интеллектуальный турнир, посвященный Году малой родины, а также творческий конкурс «Песни у костра». По итогам форума выберут команду-победителя.