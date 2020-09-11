Владимир Караник на турслёте молодёжи: есть возможность откровенно задать те вопросы, которые больше всего волнуют

Новости Беларуси. Спортивные игры в лесу, open air «РаЗАм Беларусь» и открытый диалог у костра. Под Гродно на берегу озера на базе оздоровительного лагеря проходит двухдневный областной туристический слет молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 человек, 13 команд со всех районов. Среди них бойцы студенческих отрядов и коллективы предприятий, участники проекта Республиканский молодежный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне». Все они полны идей, творчества и имеют свою активную гражданскую позицию.

Днем спортивные состязания и парад команд, вечером – открытый диалог у костра с губернатором и представителями власти. Разговор получился интересным. Участники турслета задавали самые неожиданные вопросы и высказывали идеи. Общение в формате «встреча без галстуков» оказалось не менее эффективным, чем деловой разговор.