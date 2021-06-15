После развода более цивилизованные отношения. Брачный агент рассказала про семьи с иностранцами

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:

Вот уже 21 год наше брачное агентство создает семьи между белорусскими женщинами и иностранными мужчинами. Европейцами и американцами. Я бы сказала так, что большинство наших клиентов – это обеспеченные люди и да, они чаще всего заключают брачный договор. Кроме того, для Беларуси это новинка. Но в Европе это совершенно нормальная практика. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Богатый, обеспеченный человек берет в жены в любом случае девчонку, которая хочет лучшей какой-то жизни, уехать из этой страны. Практика последних лет показывает, что в нашей стране люди все-таки стремятся к какому-то социальному равенству. Либо это студенты, которые ставят перед собой цель и идут получать образование, строить свою судьбу либо это люди уже состоявшиеся. А тут такая разница. И брачный контракт – это защита интересов наших белорусов, которые собрались уехать за границу жить. Галина Пинчук:

Это защита интересов обеих сторон. В Европе и Америке к разводу относятся немножко по-другому. У нас в большинстве семей, которые мы наблюдаем, это всегда полный капитальный разрыв семей, это большой конфликт, который не решается с годами. И я считаю, что именно вот эти материальные вопросы, именно вот эти терки, неурегулированные заранее – это как раз основа того, что наши семьи не общаются после того, как пара распалась.

Алена Родовская:

Галина, какие вы даете гарантии молодым девушкам-белорускам, которые приходят в ваше агентство? Галина Пинчук:

Мы не даем гарантий, потому что у нас очень специфический товар. Мы отличаемся тем, что мы проверяем документы у обеих сторон, но, естественно, мы не сделаем полицейский запрос в эту страну. Мы не можем пробить, на каком сновании принадлежит ему дом, выплачен ли кредит или нет. То есть это решение каждая женщина должна принимать сама. И поэтому мы рекомендуем девушкам. Я вижу очень часто, что наши девушки, когда слышат про брачный договор, для них это ужас. Они считают: меня хотят обобрать, меня хотят лишить всего. Хотя, когда мы начинаем читать этот договор, мы видим совершенно приемлемые условия, и я бы сказала даже – это всегда намного больше того, что девушка может получить сама. И я чаще всего нашим клиенткам советую заключать брачный договор, для того чтобы были расставлены все точки над i. Для того чтобы ты знал, что случится после того, как ты разойдешься.

Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Интересная история и ситуация, о которой только что рассказывали. Наша девочка-белоруска заключает брак с гражданином другого государства, составляется брачный договор. Составляется юристом другого государства. Одним из условий было, что, если и они проживут в браке не менее 10 лет, если не ошибаюсь, и позже брак будет расторгнут не по вине девочки, а по вине супруга, то он обязуется ей выплатить компенсацию и приобрести жилое помещение определенных характеристик в определенном городе. Замечательный брачный договор. Вы не представляете, как дальше развивались события. Все было замечательно, она с него пылинки сдувала. Изумительная белорусская девушка, настоящая хозяйка. Появилось спустя какое-то время какое-то охлаждение, разница в возрасте была определенная, разные интересы. И моя клиентка делала все, чтобы сохранить семью. Началось охлаждение, и она предпринимала попытки их примирения, в конечном итоге исковое заявление о расторжении брака оказалось в суде. И мы доказывали, что семья распалась по его вине. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы уже поняли, что брачный договор – это с юридической точки зрения очень полезный документ.