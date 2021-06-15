Президент на Оршанской фабрике художественных изделий: «Повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтёшь нужным»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает работу в Витебской области. Одна из точек в маршруте главы государства – Оршанская фабрика художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает работу в Витебской области. Одна из точек в маршруте главы государства – Оршанская фабрика художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент прошел по цехам, заглянул даже в те, где его не ждали. Увиденное его не удовлетворило.
– Вы как специалист, зайдя на склад таких материалов, что могли бы сказать? У вас тоже так хранятся материалы?
– Производственный участок – это, конечно, никуда не годится.
– Значит, повыгоняешь отсюда всех начальников, кого сочтешь нужным, кто не умеет работать, и приведешь это все в порядок.
– Что ты скажешь по поводу этого цеха?
– Оборудование, не знаю, что работает, что нет.
– Работает с 98-го года, модернизация была.
– Я так понимаю, что надо специализированное ставить, полуавтомат здесь. То есть оборудование надо менять, если шить одежду.
– Ну, короче, прошлый век.
Поэтому в течение месяца здесь сменится руководитель. Среди поставленных задач – прежде всего привести в презентабельный вид. С августа фабрику передадут в распоряжение Оршанского льнокомбината.
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