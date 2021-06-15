Поможет ли брачный договор сохранить семью? Рассказал психолог

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Я хотела спросить у Андрея, вот если люди все-таки составили брачный договор, договорились. Насколько это помогает им сохранить в дальнейшем гармонию в семье? Каждый знает, что теряет при разводе и поэтому уже будет несколько осмотрительнее.

Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:

Вопрос очень хороший, просто мы говорим о психологической зрелости людей. Понятно, что молодые люди менее зрелые обычно, хотя бывают исключения. Люди с возрастом становятся более психологически грамотными, зрелыми, и я не думаю, что кого-то будет сдерживать экономическая платформа. Человека незрелого, правда.

Даже была интересная очень история, когда какой-то крупный актер американский в 70 лет своей супруге сказал: ты знаешь, я думаю, что, когда мы жили с тобой в однокомнатной съемной квартирке, у нас не было денег, не было ничего, так было здорово. А она говорит: ну да, если ты выберешь сейчас себе более молодую девушку, ты опять будешь жить в однокомнатной квартире без ничего, я постараюсь решить вопросы.

Поэтому людям мы говорим сегодня очень много об экономической платформе брачного договора, но мы говорим очень мало о психологической платформе. Благодарю вас, что этот вопрос задали. Потому что кого-то экономический фактор может заставить и вынудить вести себя более ответственно, правда? Это нормальный регулятор. Это сдерживающий фактор, это регулятор и очень неплохой. Но для человека, достигшего хорошего уровня психологической зрелости это становится несущественным.

Если люди вместе прошли большой отрезок жизни, и они научились настраивать отношения, налаживать их, а кризисы бывают у всех. И экономические, и сексуальные, и кризисы воспитания детей – это нормально. Любая семья через это проходит. И для кого-то брачный договор станет инструментом помощи семье, а для кого-то это будет камнем раздора и каким-то пугалом, которое будет настораживать людей, вызывать в них совершенно не те реакции, которые мы бы хотели видеть в здоровой, счастливой, благополучной, гармоничной семье.