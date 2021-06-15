Всё из-за недоверия? Зачем нужен брачный договор

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Несмотря на то, что тема сегодняшнего разговора – брачный договор, она считается уделом юристов. Тем не менее свой вопрос я адресую психологу. Андрей, скажите, верно ли утверждение, что брачный договор стремятся составить люди, которые изначально не доверяют друг другу?
Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:
В некотором смысле можно сказать и так. Либо люди, обжегшись на молоке, дуют на воду. Либо люди, последовавшие какому-то совету. Всегда брачные договоры в нашей культуре воспринимаются неоднозначно с психологической точки зрения. Я в профессии больше 20 лет, и лет 10 назад вообще об этом не было слышно. Сегодня довольно регулярно эта тема подымается, но в основном среди пар, уже переживших развод. Я называю это страхом или испугом.
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Наталья Надольская:
Или опытом.
Андрей Туровец:
Может быть, и опытом негативным, да. То есть люди хотят подстелить соломку, подстраховаться. В этом смысле это оправдано.
Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:
По опыту могу сказать. Да. Действительно, вы правы, это люди, которые жили в браке. Но, наверное, самый лучший брачный договор заключается тогда, когда их инициируют родители вступающих в брак.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это если ранние браки, получается, да?
Ольга Маевская:
Да, особенно если родители как опытные товарищи, они инициируют: уважаемые дети, дабы у вас не было потом вопросов, если мы будем дарить вам какие-то денежные средства либо помогать в приобретении чего-то, вы уже будьте так любезны, заключите брачный договор. Раз я тебе даю определенную сумму денег, чтобы это было только твое.
Андрей Туровец:
Я с вами соглашусь, потому что в брак вступают не два человека, а две семьи. И интересы всех семей надо учесть, иногда прописать, потому что люди не успевают проговорить. Очень часто молодые люди приходят, говорят: мы женимся.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Все происходит так быстро, что никто из семьи не успевает на это отреагировать.
Алена Родовская, ведущая:
С другой стороны, если будущая теща начнет сразу разговор про брачный договор, то свадьба вообще может не состояться.
Наталья Надольская:
Анастасия, я вам переадресую этот вопрос. У вас в браке все на доверии, по любви. Вы категорически против заключения брачного договора или вы просто смогли договориться сами?
Анастасия Плаксина, администратор:
Во-первых, мы смогли договориться сами, во-вторых, я все-таки за взаимоуважение и доверие. Я считаю, что основа любых отношений – именно это.
Екатерина Забенько:
Сколько вы уже в браке?
Анастасия Плаксина:
Приблизительно 16 лет, но мы еще знакомы года два.
Алена Родовская:
Когда столько лет в браке, ты видишь разные истории своих знакомых, коллег, которые, к сожалению, разводятся. Из всех историй, которые вы наблюдали за 16 лет брака со стороны, все ли было хорошо, если люди разводились? У меня очень много друзей за это время развелось, я видела совсем нехорошие истории с грустным финалом.
Анастасия Плаксина:
У меня, к сожалению, нет таких знакомых, но, наблюдая со стороны, как люди разводятся, мне кажется, что изначально эта трещина появилась в самом начале отношений и люди просто не были готовы к браку и вступили, наверное, понадеявшись, что будет лучше.
Ирина Смольская, телеведущая:
А если любовь, не дай бог, уйдет, а у вас все поделено поровну. То есть так может произойти, люди любят, любят, а через 20-30 лет разводятся. И что в этом случае? Что-то останется тебе или как на вашем доверии? Все равно придется делить вам ваше имущество.
Анастасия Плаксина:
Я такой вопрос себе не задавала в принципе, но, наверное, да, иногда такое бывало. Но я считаю, что в нашей жизни нужно вообще поступать по-человечески с людьми. И если отношения сложились так, что они не совсем хороши, то пусть будет как будет.
Алена Родовская:
Это такое зрелое отношение, когда человек самодостаточен.
Ольга Маевская:
Потом возникнут вопросы о разделе имущества. И если брачные договоры, я за брачный договор, потому что по практике это лучший вариант – супруги сразу определились. Если вдруг у нас что-то произойдет, мы будем знать, что мне с детьми останется квартира, у тебя останется дача, машина либо что-то еще. И все разумные люди, все это понимают. Если же брачного договора нет, ситуация складывается точно также, но они приходят в суд. Люди потратили время, люди потратили деньги. Возможно, они там достигли примирения на таких же условиях: кому-то квартира, кому-то дача и машина. Но отношения безвозвратно испорчены. А вот ситуация, когда квартира построена с использованием льготного кредита. И разделить ее даже в судебном порядке достаточно проблематично, потому что там есть ограничения. И тогда брачный договор – единственный выход.
Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:
Я с вами согласна. В данной ситуации составление брачного договора необходимо по той причине, что в брачном договоре можно оговорить, что квартира переходит мне, соответственно, и ипотека, кредит переходят мне. Супруг этим доволен, никаких обязательств финансовых не имеется, удостоверяется договор, и все счастливы.
Екатерина Забенько:
Кстати говоря, даже разойтись на стадии создания брачного договора – это тоже вариант. Если люди уже поругались, деля несуществующее часто имущество.
Ольга Маевская:
К нам часто обращаются уже на грани развода. Может, исковое заявление уже подано в суд, может, нет. Приходят и консультируются: что нам делать? Вот у нас семья на грани распада. Возникнет вопрос по расторжению брака, возникнет вопрос по разделу совместно нажитого имущества. И бывают изумительные ситуации, когда приходят два супруга проконсультироваться, вдвоем они приходят и говорят: подскажите нам. Вот эта изумительная ситуация, когда мы отправляем людей к нотариусу и говорим им: замечательно, что у вас брак пока не расторгнут. Ведь брачный договор можно заключить только пока стороны в браке состоят, после расторжения уже невозможно. Мы отправляем к нотариусу, и граждане заключают брачный договор, то есть они приходят к компромиссу. Да, семья уже не сохранится, но они сохраняют хорошие отношения, они потом общаются.
Ирина Смольская:
А если один хочет прийти к нотариусу, а второй не хочет?
Ольга Маевская:
А вот тогда они приходят к нам, и мы представляем их интересы в суде. И вот это печальная ситуация, мы стараемся их помирить.
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