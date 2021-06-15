Всё из-за недоверия? Зачем нужен брачный договор

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Несмотря на то, что тема сегодняшнего разговора – брачный договор, она считается уделом юристов. Тем не менее свой вопрос я адресую психологу. Андрей, скажите, верно ли утверждение, что брачный договор стремятся составить люди, которые изначально не доверяют друг другу? Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:

В некотором смысле можно сказать и так. Либо люди, обжегшись на молоке, дуют на воду. Либо люди, последовавшие какому-то совету. Всегда брачные договоры в нашей культуре воспринимаются неоднозначно с психологической точки зрения. Я в профессии больше 20 лет, и лет 10 назад вообще об этом не было слышно. Сегодня довольно регулярно эта тема подымается, но в основном среди пар, уже переживших развод. Я называю это страхом или испугом. «На эйфории влюблённости и чувств всё решается гораздо легче». Психолог – о том, когда стоит заключать брачный договор Наталья Надольская:

Или опытом. Андрей Туровец:

Может быть, и опытом негативным, да. То есть люди хотят подстелить соломку, подстраховаться. В этом смысле это оправдано.

Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

По опыту могу сказать. Да. Действительно, вы правы, это люди, которые жили в браке. Но, наверное, самый лучший брачный договор заключается тогда, когда их инициируют родители вступающих в брак. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это если ранние браки, получается, да? Ольга Маевская:

Да, особенно если родители как опытные товарищи, они инициируют: уважаемые дети, дабы у вас не было потом вопросов, если мы будем дарить вам какие-то денежные средства либо помогать в приобретении чего-то, вы уже будьте так любезны, заключите брачный договор. Раз я тебе даю определенную сумму денег, чтобы это было только твое. Андрей Туровец:

Я с вами соглашусь, потому что в брак вступают не два человека, а две семьи. И интересы всех семей надо учесть, иногда прописать, потому что люди не успевают проговорить. Очень часто молодые люди приходят, говорят: мы женимся.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все происходит так быстро, что никто из семьи не успевает на это отреагировать. Алена Родовская, ведущая:

С другой стороны, если будущая теща начнет сразу разговор про брачный договор, то свадьба вообще может не состояться. Наталья Надольская:

Анастасия, я вам переадресую этот вопрос. У вас в браке все на доверии, по любви. Вы категорически против заключения брачного договора или вы просто смогли договориться сами? Анастасия Плаксина, администратор:

Во-первых, мы смогли договориться сами, во-вторых, я все-таки за взаимоуважение и доверие. Я считаю, что основа любых отношений – именно это. Екатерина Забенько:

Сколько вы уже в браке?

Анастасия Плаксина:

Приблизительно 16 лет, но мы еще знакомы года два. Алена Родовская:

Когда столько лет в браке, ты видишь разные истории своих знакомых, коллег, которые, к сожалению, разводятся. Из всех историй, которые вы наблюдали за 16 лет брака со стороны, все ли было хорошо, если люди разводились? У меня очень много друзей за это время развелось, я видела совсем нехорошие истории с грустным финалом. Анастасия Плаксина:

У меня, к сожалению, нет таких знакомых, но, наблюдая со стороны, как люди разводятся, мне кажется, что изначально эта трещина появилась в самом начале отношений и люди просто не были готовы к браку и вступили, наверное, понадеявшись, что будет лучше. Ирина Смольская, телеведущая:

А если любовь, не дай бог, уйдет, а у вас все поделено поровну. То есть так может произойти, люди любят, любят, а через 20-30 лет разводятся. И что в этом случае? Что-то останется тебе или как на вашем доверии? Все равно придется делить вам ваше имущество.

Анастасия Плаксина:

Я такой вопрос себе не задавала в принципе, но, наверное, да, иногда такое бывало. Но я считаю, что в нашей жизни нужно вообще поступать по-человечески с людьми. И если отношения сложились так, что они не совсем хороши, то пусть будет как будет. Алена Родовская:

Это такое зрелое отношение, когда человек самодостаточен. Ольга Маевская:

Потом возникнут вопросы о разделе имущества. И если брачные договоры, я за брачный договор, потому что по практике это лучший вариант – супруги сразу определились. Если вдруг у нас что-то произойдет, мы будем знать, что мне с детьми останется квартира, у тебя останется дача, машина либо что-то еще. И все разумные люди, все это понимают. Если же брачного договора нет, ситуация складывается точно также, но они приходят в суд. Люди потратили время, люди потратили деньги. Возможно, они там достигли примирения на таких же условиях: кому-то квартира, кому-то дача и машина. Но отношения безвозвратно испорчены. А вот ситуация, когда квартира построена с использованием льготного кредита. И разделить ее даже в судебном порядке достаточно проблематично, потому что там есть ограничения. И тогда брачный договор – единственный выход. Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:

Я с вами согласна. В данной ситуации составление брачного договора необходимо по той причине, что в брачном договоре можно оговорить, что квартира переходит мне, соответственно, и ипотека, кредит переходят мне. Супруг этим доволен, никаких обязательств финансовых не имеется, удостоверяется договор, и все счастливы.