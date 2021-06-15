«Должен быть как с иголочки во всех пониманиях». Лучшего участкового Беларуси выбирают в Бресте

Новости Беларуси. Лучшего участкового инспектора Беларуси выбирают в Бресте. В Брестской крепости стартовал смотр-конкурс. Здесь собрались семь команд из всех регионов страны и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приемы самбо, строевая и медицинская подготовка, стрельба, а еще ораторское мастерство. Владение не только оружием, но и словом порой оказывается одинаково важным на службе участковых инспекторов. Еще одним необычным состязанием для команд станет турнир по гребле.

Илья Иванов, участковый инспектор милиции Логойского РОВД: Лучший инспектор, я думаю, должен быть как с иголочки во всех пониманиях, начиная с внешнего вида и заканчивая владением всеми приемами, как мы и говорили, знанием законодательных актов. Я шел целенаправленно обучаться в Академию Министерства внутренних дел. Поработав в должности два года, я могу с уверенностью сказать: я считаю, что это одна из лучших служб, наверное, в принципе. Не приходится стоять на месте. Здесь каждый день ты приходишь на работу и не знаешь, что ожидает тебя, с кем ты увидишься.

Сергей Красуцкий, заместитель начальника главного управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Испытания непростые. В первую очередь это уверенность в себе. Во-вторых, они здесь обменяются каким-то опытом, пообщаются, поймут, где лучше как делать, решать задачи свои, у кого не так получается. Да и просто познакомятся и будут в дальнейшем общаться и в жизни, и в своей служебной деятельности.

Участники конкурса 15 июня также возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости и почтили минутой молчания павших героев. Бороться за звание лучших участковые инспекторы будут на протяжении четырех дней.