«На эйфории влюблённости и чувств всё решается гораздо легче». Психолог – о том, когда стоит заключать брачный договор

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Всё из-за недоверия? Зачем нужен брачный договор
Екатерина Забенько, ведущая:
Я хотела бы адресовать вопрос, который меня очень интересует. Женщины и мужчины одинаково ли относятся к заключению брачного договора?
Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:
Конечно же нет, совершенно по-разному. Вы знаете, бывает очень по-разному. Бывает так, что женщина была бы не прочь заключить договор, бывает так, что мужчина сам предлагает, потому что у нас есть такая интересная возможность сейчас. Когда нотариус рассказывает о том, какие прекрасные есть возможности сегодня, условия, консультация одна-вторая-третья, сижу и думаю: как это похоже на работу семейного психолога. Видимо уже скоро нотариусам надо второе образование.
Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:
Нотариус выступает в таких парах, ведь они приходят очень сильно эмоциональные. И нотариус где-то выступает психологом.
Поможет ли брачный договор сохранить семью? Рассказал психолог
Андрей Туровец:
И психологом, и медиатором. Так вот, сегодня очень популярны психологические игры. И, например, мы в своем центре проводим семейные психологические игры. Она из игр так и называется: какими мы будем супругами, когда молодая пара, которая планирует пожениться, там есть экономический аспект игры. Просто игра, просто психологическая. Есть экономический аспект. Допустим, вы выиграли в лотерею пять миллионов долларов, допустим, вы переехали, что будет происходить? Если бы вы видели, какие разыгрываются сцены. Это надо снимать на камеру, потому что жена кричит в восторге: ура, мы уезжаем, муж говорит: ты что, а моя мама как же, а дача. Я к чему это говорю? К тому, что досудебные вопросы, досудебные процессы очень можно здорово прокатать в психологической практике и снять целый ряд острых болевых вопросов. И правильно говорит коллега о том, что на пике, на эйфории влюбленности и чувств все решается гораздо легче. Когда люди уже накопили груз претензий, тяжелых обид, уже и игры не помогут, и не всегда нотариус поможет.