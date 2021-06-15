«На эйфории влюблённости и чувств всё решается гораздо легче». Психолог – о том, когда стоит заключать брачный договор

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Всё из-за недоверия? Зачем нужен брачный договор Екатерина Забенько, ведущая:

Я хотела бы адресовать вопрос, который меня очень интересует. Женщины и мужчины одинаково ли относятся к заключению брачного договора?

Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:

Конечно же нет, совершенно по-разному. Вы знаете, бывает очень по-разному. Бывает так, что женщина была бы не прочь заключить договор, бывает так, что мужчина сам предлагает, потому что у нас есть такая интересная возможность сейчас. Когда нотариус рассказывает о том, какие прекрасные есть возможности сегодня, условия, консультация одна-вторая-третья, сижу и думаю: как это похоже на работу семейного психолога. Видимо уже скоро нотариусам надо второе образование. Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:

Нотариус выступает в таких парах, ведь они приходят очень сильно эмоциональные. И нотариус где-то выступает психологом. Поможет ли брачный договор сохранить семью? Рассказал психолог