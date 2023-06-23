После прилёта HIMARS на Донбассе замироточила икона. Что удивительно, она полностью из пластика

Время авторской журналистики на СТВ. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок вернулся из Донбасса и готов рассказать все как есть. Новая серия рубрики «Время героев» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, специальный корреспондент:

14 июня 2022 года Дарья Дугина выехала из Мелитополя. Это был последний город освобожденных территорий, в котором ей удалось побывать. К сожалению, она рвалась сюда, в новую Россию, но 20 августа руками подлой террористки ее жизнь оборвалась. Сегодня здесь место паломничества всех людей, которые любили Дарью и знали, что ее светлый образ всех приведет к победе.

Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике Запорожской области:

При участии Алексея Гинтовта, автора эскиза, заместителя министра культуры Российской Федерации, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи мы открыли этот мурал. Каждый человек, который знал Дарью, первым делом приезжает в Мелитополь, стремиться прийти именно к этому муралу. Отдать дань памяти, вспомнить самые теплые моменты, которые связывают его с Дарьей. К сожалению, я лично не была знакома с этим человеком, но такое количество светлых, теплых, искренних отзывов о ее деятельности, жизни и характере – у меня уже складывается ощущение, что сам мурал излучает эту теплоту, доброту. Здесь действительно хочется находиться. Хочется смотреть в ее ясные глаза и говорить спасибо за все то, что она сделала ради нашего общего будущего.





Григорий Азаренок:

Эта часовня построена в память о всех погибших бойцах одного из подразделений Донецкой Народной Республики. Совсем недавно сюда прилетела ракета HIMARS. Мы видим, посечены иконы. Одна из них замироточила.



