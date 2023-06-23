После прилёта HIMARS на Донбассе замироточила икона. Что удивительно, она полностью из пластика

Время авторской журналистики на СТВ. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок вернулся из Донбасса и готов рассказать все как есть.
Новая серия рубрики «Время героев» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики на СТВ. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок вернулся из Донбасса и готов рассказать все как есть.
Новая серия рубрики «Время героев» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, специальный корреспондент:
14 июня 2022 года Дарья Дугина выехала из Мелитополя. Это был последний город освобожденных территорий, в котором ей удалось побывать. К сожалению, она рвалась сюда, в новую Россию, но 20 августа руками подлой террористки ее жизнь оборвалась. Сегодня здесь место паломничества всех людей, которые любили Дарью и знали, что ее светлый образ всех приведет к победе.
Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике Запорожской области:
При участии Алексея Гинтовта, автора эскиза, заместителя министра культуры Российской Федерации, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи мы открыли этот мурал. Каждый человек, который знал Дарью, первым делом приезжает в Мелитополь, стремиться прийти именно к этому муралу. Отдать дань памяти, вспомнить самые теплые моменты, которые связывают его с Дарьей. К сожалению, я лично не была знакома с этим человеком, но такое количество светлых, теплых, искренних отзывов о ее деятельности, жизни и характере – у меня уже складывается ощущение, что сам мурал излучает эту теплоту, доброту. Здесь действительно хочется находиться. Хочется смотреть в ее ясные глаза и говорить спасибо за все то, что она сделала ради нашего общего будущего.
Григорий Азаренок:
Эта часовня построена в память о всех погибших бойцах одного из подразделений Донецкой Народной Республики. Совсем недавно сюда прилетела ракета HIMARS. Мы видим, посечены иконы. Одна из них замироточила.
Позывной «Инок», руководитель Республиканского центра по подготовке беспилотной авиации ДНР:
Три миллиметра. Вольфрамовые. Кучность была такая, что все посекло. Потолок мы восстановили. Здесь мы все восстановили. И вот у нас на прошлой неделе замироточила вот эта икона. И мы отправляли в епархию даже снимки. Даже еще видно.
Если вы посмотрите, сбоку еще видны подтеки, которые из него просто сочились, из пластика. Пластик, то есть это даже не дерево, никакая не смола. Мы просто вытирали – появлялась капля, вытирали – появлялась капля.
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