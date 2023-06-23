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В БГПУ завершили целевой набор – зачислено более 270 человек

23 июня 2023 15:23
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Новости Беларуси. В БГПУ завершился набор абитуриентов на условиях целевой подготовки. Зачислено более 270 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В БГПУ завершили целевой набор – зачислено более 270 человек-1

Наибольшим интересом у молодежи пользовались специальности «Историческое образование», «Физическая культура» и «Психология». Стоит отметить, что в последние годы растет популярность педагогических профессий у юношей. Так, в эту приемную кампанию на истфак поступило почти 70 % парней, а на факультет физического воспитания более 40. Также активно подавали заявления выпускники педагогических классов.

В БГПУ завершили целевой набор – зачислено более 270 человек-4

Александр Жук, ректор БГПУ им. М. Танка:
Мы рады, что в числе тех, кто уже стал студентами нашего университета, из 270 человек 47 – это выпускники педагогических классов. И это та категория ребят, которая уже в школьные годы, осваивая факультатив «Введение в педагогическую профессию», фактически самоопределились со своей будущей профессиональной деятельностью и сделали сознательный выбор, поступив на педагогические специальности в нашем университете.

В БГПУ завершили целевой набор – зачислено более 270 человек-7

К слову, большинство абитуриентов БГПУ – это выпускники учреждений образования столицы и Минской области. Они составляют две трети от общего количества. Это более 200 человек.

# Вступительная кампания # общество # Александр Жук # Фотофакт

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