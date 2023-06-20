Белорусы неравнодушны к беде Донбасса! Григорий Азарёнок отправился в районы, пострадавшие от взрыва на Каховской ГЭС

Гуманитарная помощь. Белорусы никогда не оставались равнодушными к чужой беде. Тонны грузов различные организации привозят в многострадальный Донбасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы, общественники, Православная церковь – никто не остается равнодушным.

Григорий Азаренок сопровождал очередную миссию. В этот раз из-за взрыва на Каховской ГЭС пришлось поменять маршрут. Смотрите вторую серию цикла «Время героев».

Григорий Азаренок, СТВ:

Волонтеры, добровольцы, ветеранские организации. Кто только ни откликнулся помочь Донбассу! Одежда, еда, лекарства – там, где больно, все нужно. Тысячи и тысячи белорусов сердцем и душой с теми, кого обижают, бьют и убивают. Так всегда было. Отдельно включилась Гродненская богородичная обитель матушки Гавриилы. Они помогают не в первый раз. Закупили сладкие подарки для самых маленьких. А детки прихожан рисовали рисунки для бойцов. Все они отправились в легендарную «пятнашку». Передают продукты, лекарства и даже иконы. Тысячи белорусов не остались равнодушными к беде Донбасса. Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Находимся там. Ждем контрнахрюка бандеровского свинства. Везде их бьют как фашистскую сволочь. И тут – новая мерзость, хотя от Зели и его клики, казалось, уже всего можно ждать. То ли в наркотическом угаре, то ли в припадке декоммунизации они взорвали Каховскую ГЭС. «Видна дыра от свежего прилета». Эксклюзивные кадры – Азаренок побывал в затопленном поселке Херсонской области. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Сравните. Свинохряки сняли ролик, как с коптера бутылочку воды подбрасывают несчастному. И пиарятся. А русские, несмотря на все вранье, ринулись на помощь, под обстрелы, на самую линию соприкосновения. И вывозят целые семьи. В один из пунктов временного размещения отправились с подарками. Матушка Гавриила, это от вас.

Вокруг полностью все залито. Григорий Азаренок:

Как эвакуировались?

– МЧС нас эвакуировало. Автобусы ездили, кричали по рупору – эвакуация. Автобусы ездили желтые, эвакуировали людей. Кто хотел, все на автобусы садились. И нас сюда привезли. Позавчера это было.

– Как здесь условия – нормальные?

– Очень хорошо к нам отнеслись. Мы, конечно, не ожидали, что такое будет, что так отнесутся к нам хорошо. Ну очень хорошо отнеслись!

– А что думаете дальше? Что с домом будет? Планируете возвращаться или пока переждете?

– Я думаю, что возвращаться уже нет смысла. Мне кажется, там уже и дома того нет. Такой поток воды, что просто снесло. Или разваливается уже. Там нереально уже. Представляете, речка туда зашла? Полностью по крышу вода. Это уже не дом, там руины. Там уже ничего. Вся бытовая техника, все уничтожено. Все осталось.

– Что местные говорят? Что вообще с дамбой случилось? Кто взорвал, как думаете?

– Вы знаете, никто ничего не знает. Одни говорят одно…

Америка и Зеленский!