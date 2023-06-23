Надежда Лазаревич на встрече с коллективом Трамвайного парка: нам как власти важно общаться с людьми, рабочими

Новости Беларуси. В 2024 году планируют закупить новые трамваи для столицы. Об обновлении пассажирской техники говорили на встрече трудового коллектива Трамвайного парка с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из обсуждаемых вопросов – увеличение количества низкопольного транспорта в столице. Он востребован у минчан. Такие трамваи комфортны, удобны и безопасны для всех категорий населения. Особенно для мам с колясками и пенсионеров. Поэтому количество современного электротранспорта на улицах города будет увеличено. Ежедневно в столице на линию выходит свыше 130 трамваев. Работает восемь городских маршрутов.