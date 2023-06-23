Надежда Лазаревич на встрече с коллективом Трамвайного парка: нам как власти важно общаться с людьми, рабочими

Новости Беларуси. В 2024 году планируют закупить новые трамваи для столицы. Об обновлении пассажирской техники говорили на встрече трудового коллектива Трамвайного парка с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из обсуждаемых вопросов – увеличение количества низкопольного транспорта в столице. Он востребован у минчан. Такие трамваи комфортны, удобны и безопасны для всех категорий населения. Особенно для мам с колясками и пенсионеров. Поэтому количество современного электротранспорта на улицах города будет увеличено. Ежедневно в столице на линию выходит свыше 130 трамваев. Работает восемь городских маршрутов.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень важно – сплоченный коллектив. И важно нам как местным органам власти тоже это видеть, общаться с людьми, общаться с рабочими. И если есть вопросы, то, конечно же, их фиксировать, отрабатывать, чтобы они понимали, что диалог местных органов власти, власти вообще и людей есть. Но он должен быть прямой, простой, искренний. И самое главное, если у человека есть какой-то проблемный вопрос, нельзя его откидывать, нужно обязательно отработать. Очень важно людям показать, что делает правительство, что делают местные органы власти для того, чтобы нам комфортно жилось.
Говорили и о развитии подземного транспорта. Планируется, что к концу 2024 года в Минске откроются еще три станции метро Зеленолужской ветки. Уже проведен тендер на закупку 12 новых вагонов. Их поставит российская компания.