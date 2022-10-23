После листопада нужно обрезать плодовые кустарники. Какие ветки стоит удалить обязательно?

После листопада нужно приступать к обрезке плодовых кустарников. У смородины удаляют все больные, сухие ветки – они обычно бугристые и хилые, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Вырезают также ветки поломанные, старые (с маленьким годовым приростом). Оставляют здоровые ветки разного возраста (по 3-4 однолетних, двухлетних, трехлетних). У крыжовника и красной смородины плодоношение продолжается до 10-12 лет, поэтому удаляют только больные и загущающие ветки, а также ветки старше 12 лет.

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