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После листопада нужно обрезать плодовые кустарники. Какие ветки стоит удалить обязательно?

23 октября 2022 07:26
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После листопада нужно приступать к обрезке плодовых кустарников. У смородины удаляют все больные, сухие ветки – они обычно бугристые и хилые, рассказали в программе «Плюс-минус».

После листопада нужно обрезать плодовые кустарники. Какие ветки стоит удалить обязательно?-1

Вырезают также ветки поломанные, старые (с маленьким годовым приростом). Оставляют здоровые ветки разного возраста (по 3-4 однолетних, двухлетних, трехлетних). У крыжовника и красной смородины плодоношение продолжается до 10-12 лет, поэтому удаляют только больные и загущающие ветки, а также ветки старше 12 лет. 

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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