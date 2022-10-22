Прямой эфир

Пустовой: «Истфаки выпускали политологов: специалистов море, Гигин – один»

22 октября 2022 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового продолжит информационный вечер на СТВ.

Пустовой: «Истфаки выпускали политологов: специалистов море, Гигин – один»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Отец, Отечество, отчество. Это не просто однокоренные слова. Это глубинная метафизика существования цивилизации. С этого культурного кода и начинается Родина, начинаемся мы. В Беларуси Батька – народное звание. А теперь и День отца в государственном календаре появился. Это не наше изобретение. Есть и в других странах. Но символично, что после Дня матери. Его автор – наш Президент.

Мамин день приурочен к православному дню Покрова Богородицы. Когда еще лучше и как еще символичнее? Кто, как не мама, готова закрыть собой от всех бед и невзгод. Я про настоящих мам. Родная мама, наша Беларусь и родная земля. А кто их защитит? Правильно – настоящий отец. Все, семейный пантеон собран.

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Вадим Гигин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Художница Светлана Жигимонт: «Если бы эти бесы пришли к власти и привели эту тупую женщину, мы бы давно кровью умылись»
22 октября 2022 18:33

Художница Светлана Жигимонт: «Если бы эти бесы пришли к власти и привели эту тупую женщину, мы бы давно кровью умылись»

Азарёнок: Запад осатанел, они хотят вывести новое существо, хотят отменить Бога, отца, мать и самого человека
22 октября 2022 18:26

Азарёнок: Запад осатанел, они хотят вывести новое существо, хотят отменить Бога, отца, мать и самого человека

В Беларуси завершилась акция «Восстановим леса вместе»
22 октября 2022 16:13

В Беларуси завершилась акция «Восстановим леса вместе»