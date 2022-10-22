Пустовой: «Истфаки выпускали политологов: специалистов море, Гигин – один»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Отец, Отечество, отчество. Это не просто однокоренные слова. Это глубинная метафизика существования цивилизации. С этого культурного кода и начинается Родина, начинаемся мы. В Беларуси Батька – народное звание. А теперь и День отца в государственном календаре появился. Это не наше изобретение. Есть и в других странах. Но символично, что после Дня матери. Его автор – наш Президент.

Мамин день приурочен к православному дню Покрова Богородицы. Когда еще лучше и как еще символичнее? Кто, как не мама, готова закрыть собой от всех бед и невзгод. Я про настоящих мам. Родная мама, наша Беларусь и родная земля. А кто их защитит? Правильно – настоящий отец. Все, семейный пантеон собран.