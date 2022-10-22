Беларусь и Казахстан планируют развивать грузоперевозки по железной дороге

Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в области железнодорожных грузоперевозок. В Астане обсудили транспортно-логистический потенциал двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания перспективы продвижения уже существующих проектов и цепочек поставок. Участники встречи наметили дальнейшие шаги взаимодействия. Они повысят эффективность совместной работы и помогут реализовать новые направления сотрудничества в области железнодорожной логистики. Затронули тему беспрепятственного передвижения контейнерных поездов – из Беларуси в Казахстан и Китай.