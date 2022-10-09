Как избавиться от вредителей осенью? Советуем, как защитить стволы деревьев

С наступлением холодов многие вредители ищут себе укрытие для зимней спячки. Одни зарываются поглубже в землю, другие – заползают под кору, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Решить проблему с первыми помогает перекапывание грунта. Борьба же со вторыми начинается с очистки стволов и скелетных ветвей деревьев от отмерших частичек коры, а также мха и лишайников. Делают это с помощью деревянных лопаток или щеток с жесткой щетиной. Однако помните, что при очистке стволов категорически не рекомендуется использовать металлические щетки и скребки. По окончании уборки обязательно обработайте стволы против грибков железным или медным купоросом.