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Как избавиться от вредителей осенью? Советуем, как защитить стволы деревьев

09 октября 2022 11:32
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С наступлением холодов многие вредители ищут себе укрытие для зимней спячки. Одни зарываются поглубже в землю, другие – заползают под кору, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как избавиться от вредителей осенью? Советуем, как защитить стволы деревьев-1

Решить проблему с первыми помогает перекапывание грунта. Борьба же со вторыми начинается с очистки стволов и скелетных ветвей деревьев от отмерших частичек коры, а также мха и лишайников. Делают это с помощью деревянных лопаток или щеток с жесткой щетиной. Однако помните, что при очистке стволов категорически не рекомендуется использовать металлические щетки и скребки. По окончании уборки обязательно обработайте стволы против грибков железным или медным купоросом.

Как избавиться от вредителей осенью? Советуем, как защитить стволы деревьев-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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