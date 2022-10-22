«Служить своей Родине». В белорусских школах выросла популярность военно-патриотических классов

Новости Беларуси. В белорусских школах выросла популярность военно-патриотических классов. Об этом говорят как сами ученики, так и их родители. Особый интерес – к классам пограничной направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких в нашей стране уже более 30, и обучаются в них около 700 школьников. Сегодня пополнение в классе с погрануклоном в 206-й столичной школе. Торжественные клятвы здесь прозвучали 16 раз. Те, кто прошел строгий отбор, обязались честно и достойно нести звание учащегося класса с правом ношения военной формы и зеленого берета. Также новички получили нагрудный знак «Юный друг пограничника».

Полина Гахович, ученица средней школы № 206 Минска:

Я хочу поступить в Институт пограничной службы, чтобы быть на границе, служить своей Родине. Я очень радовалась, когда поступила в этот класс.

Елена Климкович, директор средней школы № 206 Минска:

Поступают у нас ребята со средним баллом семь, не ниже семи баллов по всем учебным предметам. Конечно, дети патриотичные, где-то победившие в различных конкурсах.

Сергей Новиков, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

Три выпускника этого года военно-патриотического класса проходят обучение в стенах нашего Института пограничной службы. Они являются примером в учебе, спорте, являются примером в воинской дисциплине. Пограничная служба наработала уникальный 10-летний опыт существования военно-патриотических классов нашей страны.