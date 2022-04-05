После карьеры гандболиста Сергей Рутенко учится играть в теннис. Кадры с корта
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Сейчас вы председатель федерации тенниса. Насколько было сложно перестроиться в такую административную должность, надо же было вникнуть в этот вид спорта?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Практика мирового менеджмента в спорте такова, что не всегда работают, например, футболисты в футболе, хоккеисты в хоккее, а гандболисты в гандболе. Часто это смежные какие-то другие виды спорта. Я работал до поста председателя в теннисе замом председателя федерации гандбольной. Я вам скажу так, что три с половиной года, что я отработал, я вообще гандбола не касался. В мои задачи входили глобальные вопросы развития данного вида спорта в регионе. Я не ходил, не тренировал, моя задача была именно организовать, открыть новые школы, посмотреть возможности, материальную базу, как и за счет чего ее можно улучшить, находил какие-то решения компромиссные в нахождении молодых специалистов — это всегда такая работа, больше связанная с организацией процесса. В данном случае здесь ничего не меняется. Важно, какая команда с тобой работает, и сегодня я могу отметить, что у нас в теннисной федерации очень хорошая команда профессионалов собрана. Сейчас могу только поблагодарить и выразить надежду, что это так и продлится в будущем. Они мне очень помогли быстро, оперативно втянуться в процесс, в суть дела. А способность именно организовать, настроить, оптимизировать, систематизировать — они точно такие же подходы, как и были в гандболе. Поэтому с этой точки зрения небольшая разница.
Юлия Артюх:
А сами научились играть?
Сергей Рутенко:
Справедливое замечание. И Президент это отмечал, поэтому тренируюсь, беру уроки. Мне нравится, честно вам скажу, интересная игра. Я даже не думал, что она настолько сложная. Мне казалось: ну что там, взял ракетку и все, главное попади по мячику, но нет. Очень много именно технических элементов, которые, если выполняются неправильно, то сложно что-то сделать или играть нормально.
Юлия Артюх:
Сергей, мы ворвались на вашу тренировку, удалось немножко понаблюдать. Кстати, вы неплохо играете, хочу отметить.
Сергей Рутенко:
Вы мне льстите.
Юлия Артюх:
Какими должен обладать человек параметрами, я клоню к тому, что вам ваш рост помогает, например, или мешает? Какие параметры должны быть, чтобы заниматься теннисом?
Сергей Рутенко:
Параметры для тенниса универсальны для всего спорта — это характер, сила воли. Безусловно, даже если взять меня в пример, в каких-то моментах мне хорошо: размах рук большой и сам высокий. Но где-то я теряю в скорости передвижения из-за того, что большой. Поэтому хотелось бы, чтобы родители, которые рассматривают возможность отдавать на тренировки своих детей, безусловно, это важно, нужно смотреть, но, в принципе, очень много примеров в спорте, когда люди, которые не подходили по параметрам к конкретному виду спорта, достигали больших результатов.
Юлия Артюх:
А по экипировке теннис затратный вид спорта? Надо специальные кроссовки, специальные шорты, майки или обойтись можно минимально?
Сергей Рутенко:
Знаете, маркетинг так выстроен в мире производителей спортивной формы, что они, конечно же, разрабатывают все специальное. Но, в принципе, если нет такой возможности, то я бы советовал сильно об этом не думать. Есть обычная форма, обычная экипировка, которая позволит избежать больших затрат. Кроме таких атрибутов, как ракетка, струны.
Юлия Артюх:
А ракетка должна быть обязательно своя, да?
Сергей Рутенко:
Без ракетки сложно играть в теннис.
Юлия Артюх:
Логично.
Сергей Рутенко:
Конечно.
Юлия Артюх:
Если приходишь заниматься, тебе не выдают ракетку, да?
Сергей Рутенко:
В любом случае необходима своя.
Юлия Артюх:
Почему? К ней привыкаешь? Это как инструмент?
Сергей Рутенко:
Конечно, это как инструмент, которым ты работаешь каждый день. Еще раз повторяюсь, не надо думать, что это очень много денег. Государство очень много вкладывает в спорт и в теннис в частности. Есть детские школы, мы всячески, проводя турниры, стараемся минимизировать расходы, насколько это возможно, для родителей, чтобы дети могли как можно больше участвовать и соревноваться. Поэтому, поверьте, по сравнению с другими видами спорта, это не намного больше расходы. Безусловно, они будут, но это абсолютно допустимые и, я бы сказал, оптимальные расходы.
Юлия Артюх:
Сейчас пару приемчиков мне покажете, хоть вы и начинающий теннисист?
Сергей Рутенко:
Теннис – это очень техничный вид спорта. Честно говоря, сам не думал, что каждая мелочь имеет такое большое значение, но сейчас, когда тренируюсь, прочувствовал на себе. Очень важен хват ракетки, берем снизу, ближе к основанию. Этот хват нужно всегда поддерживать. Я бросаю, от пола мяч отскочит, а вы попробуете перебить. Отлично!
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