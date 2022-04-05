После карьеры гандболиста Сергей Рутенко учится играть в теннис. Кадры с корта

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации. Юлия Артюх, СТВ:

Сейчас вы председатель федерации тенниса. Насколько было сложно перестроиться в такую административную должность, надо же было вникнуть в этот вид спорта?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Практика мирового менеджмента в спорте такова, что не всегда работают, например, футболисты в футболе, хоккеисты в хоккее, а гандболисты в гандболе. Часто это смежные какие-то другие виды спорта. Я работал до поста председателя в теннисе замом председателя федерации гандбольной. Я вам скажу так, что три с половиной года, что я отработал, я вообще гандбола не касался. В мои задачи входили глобальные вопросы развития данного вида спорта в регионе. Я не ходил, не тренировал, моя задача была именно организовать, открыть новые школы, посмотреть возможности, материальную базу, как и за счет чего ее можно улучшить, находил какие-то решения компромиссные в нахождении молодых специалистов — это всегда такая работа, больше связанная с организацией процесса. В данном случае здесь ничего не меняется. Важно, какая команда с тобой работает, и сегодня я могу отметить, что у нас в теннисной федерации очень хорошая команда профессионалов собрана. Сейчас могу только поблагодарить и выразить надежду, что это так и продлится в будущем. Они мне очень помогли быстро, оперативно втянуться в процесс, в суть дела. А способность именно организовать, настроить, оптимизировать, систематизировать — они точно такие же подходы, как и были в гандболе. Поэтому с этой точки зрения небольшая разница.

Юлия Артюх:

А сами научились играть? Сергей Рутенко:

Справедливое замечание. И Президент это отмечал, поэтому тренируюсь, беру уроки. Мне нравится, честно вам скажу, интересная игра. Я даже не думал, что она настолько сложная. Мне казалось: ну что там, взял ракетку и все, главное попади по мячику, но нет. Очень много именно технических элементов, которые, если выполняются неправильно, то сложно что-то сделать или играть нормально. Юлия Артюх:

Сергей, мы ворвались на вашу тренировку, удалось немножко понаблюдать. Кстати, вы неплохо играете, хочу отметить.

Сергей Рутенко:

Вы мне льстите. Юлия Артюх:

Какими должен обладать человек параметрами, я клоню к тому, что вам ваш рост помогает, например, или мешает? Какие параметры должны быть, чтобы заниматься теннисом? Сергей Рутенко:

Параметры для тенниса универсальны для всего спорта — это характер, сила воли. Безусловно, даже если взять меня в пример, в каких-то моментах мне хорошо: размах рук большой и сам высокий. Но где-то я теряю в скорости передвижения из-за того, что большой. Поэтому хотелось бы, чтобы родители, которые рассматривают возможность отдавать на тренировки своих детей, безусловно, это важно, нужно смотреть, но, в принципе, очень много примеров в спорте, когда люди, которые не подходили по параметрам к конкретному виду спорта, достигали больших результатов. Юлия Артюх:

А по экипировке теннис затратный вид спорта? Надо специальные кроссовки, специальные шорты, майки или обойтись можно минимально?

Сергей Рутенко:

Знаете, маркетинг так выстроен в мире производителей спортивной формы, что они, конечно же, разрабатывают все специальное. Но, в принципе, если нет такой возможности, то я бы советовал сильно об этом не думать. Есть обычная форма, обычная экипировка, которая позволит избежать больших затрат. Кроме таких атрибутов, как ракетка, струны. Юлия Артюх:

А ракетка должна быть обязательно своя, да? Сергей Рутенко:

Без ракетки сложно играть в теннис. Юлия Артюх:

Логично. Сергей Рутенко:

Конечно.

Юлия Артюх:

Если приходишь заниматься, тебе не выдают ракетку, да? Сергей Рутенко:

В любом случае необходима своя. Юлия Артюх:

Почему? К ней привыкаешь? Это как инструмент?