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МАЗ презентовал новый пригородный автобус большого класса на выставке COMvex

27 мая 2026 11:42
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МАЗ презентовал новый пригородный автобус большого класса на выставке COMvex-0

Минский автомобильный завод на выставке COMvex презентовал пригородный автобус большого класса МАЗ 303147, сообщает официальный Telegram-канал ОАО «МАЗ».

Автобус является новой моделью в линейке пассажирской техники третьего поколения, созданной для эффективной работы на пригородных маршрутах, где наблюдается высокий пассажиропоток. При конструировании автобуса учтены достоинства городского низкопольного транспорта и необходимое удобство при пригородных перевозках.

Автобус отличается плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. В салоне – 35 комфортных посадочных места, 16 из которых – на низком полу. Благодаря низкопольной конструкции кузова посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах ускорена. Сиденья в автобусе оснащены ремнями безопасности.

В МАЗ 303147 оборудован комплексом современных систем: кондиционером, 3 электронными рейсоуказателями с речевым автоинформатором и внутрисалонным табло, системой адресного открытия дверей пассажирами, системой видеонаблюдения, зарядными устройствами по всему салону.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена механическая рампа и специально оборудованное место для инвалидной коляски на накопительной площадке.

# МАЗ # ОАО «МАЗ»

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