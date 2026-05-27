МАЗ презентовал новый пригородный автобус большого класса на выставке COMvex

Минский автомобильный завод на выставке COMvex презентовал пригородный автобус большого класса МАЗ 303147, сообщает официальный Telegram-канал ОАО «МАЗ».

Автобус является новой моделью в линейке пассажирской техники третьего поколения, созданной для эффективной работы на пригородных маршрутах, где наблюдается высокий пассажиропоток. При конструировании автобуса учтены достоинства городского низкопольного транспорта и необходимое удобство при пригородных перевозках.

Автобус отличается плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. В салоне – 35 комфортных посадочных места, 16 из которых – на низком полу. Благодаря низкопольной конструкции кузова посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах ускорена. Сиденья в автобусе оснащены ремнями безопасности.

В МАЗ 303147 оборудован комплексом современных систем: кондиционером, 3 электронными рейсоуказателями с речевым автоинформатором и внутрисалонным табло, системой адресного открытия дверей пассажирами, системой видеонаблюдения, зарядными устройствами по всему салону.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена механическая рампа и специально оборудованное место для инвалидной коляски на накопительной площадке.