Что делать, если кровоточат дёсны? Советы стоматолога

Кровоточивость десен – это симптом, с которым ежедневно сталкивается большинство людей. Этот недуг может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому если при чистке зубов у вас или у ваших детей вы заметили кровь на зубной щетке, стоит уделить внимание этой проблеме.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»: Зубной налет состоит из остатков пищи и микроорганизмов, которые вызывают воспаление десны, которое проявляется кровоточивостью, изменением цвета, увеличением размера и консистенции десны. Многие пациенты, увидев кровь на зубной щетке, решают, что виновата именно зубная щетка. Начинают использовать более мягкую. Таким образом, налет вычищается не до конца, ситуация усугубляется. Поэтому подобрать щетку вам может только стоматолог. Большинству людей нужна щетка средней жесткости. Слишком жесткая щетка может травмировать десну, но чаще всего причиной являются именно микроорганизмы, а не травмы.

Кровоточивость десен часто встречается у беременных девушек. Вызвана она в большинстве случаев гормональными изменениями в организме. Как правило, в таком случае беспокоиться не стоит. После родов ситуация изменится в лучшую сторону.

Зачастую спутником кровоточивости становится неприятный запах изо рта, который отталкивает окружающих, нарушая качество жизни. Также причиной такой проблемы может стать никотиновая зависимость.

Наталья Грицкевич:

Смолы, которые содержатся в табаке, ухудшают трофику мягких тканей, поэтому могут усиливаться воспалительные процессы.

Что же делать, если у вас резко потекла кровь из десны?