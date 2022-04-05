Что делать, если кровоточат дёсны? Советы стоматолога
Кровоточивость десен – это симптом, с которым ежедневно сталкивается большинство людей. Этот недуг может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому если при чистке зубов у вас или у ваших детей вы заметили кровь на зубной щетке, стоит уделить внимание этой проблеме.
Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:
Зубной налет состоит из остатков пищи и микроорганизмов, которые вызывают воспаление десны, которое проявляется кровоточивостью, изменением цвета, увеличением размера и консистенции десны. Многие пациенты, увидев кровь на зубной щетке, решают, что виновата именно зубная щетка. Начинают использовать более мягкую. Таким образом, налет вычищается не до конца, ситуация усугубляется. Поэтому подобрать щетку вам может только стоматолог. Большинству людей нужна щетка средней жесткости. Слишком жесткая щетка может травмировать десну, но чаще всего причиной являются именно микроорганизмы, а не травмы.
Кровоточивость десен часто встречается у беременных девушек. Вызвана она в большинстве случаев гормональными изменениями в организме. Как правило, в таком случае беспокоиться не стоит. После родов ситуация изменится в лучшую сторону.
Зачастую спутником кровоточивости становится неприятный запах изо рта, который отталкивает окружающих, нарушая качество жизни. Также причиной такой проблемы может стать никотиновая зависимость.
Наталья Грицкевич:
Смолы, которые содержатся в табаке, ухудшают трофику мягких тканей, поэтому могут усиливаться воспалительные процессы.
Что же делать, если у вас резко потекла кровь из десны?
Наталья Грицкевич:
Самой лучшей профилактикой кровоточивости десен, а также одновременно и лечением кровоточивости является профессиональная гигиена полости рта. Потому что когда доктор устранит саму причину (зубной камень и налет), состояние десны сразу же улучшится. Дополнительным средством может являться ополаскиватель для полости рта, который содержит антисептики или эфирные масла, и пасты с противовоспалительными компонентами. Чаще всего таковым выступает хлоргексидин и триклозан. Следует помнить, что антисептики при длительном использовании могут навредить, потому что нарушается баланс хорошей и плохой микрофлоры области рта. Кроме того, хлогексидин может окрашивать зубы в серые или коричневые оттенки.
Такой симптом не стоит обделять вниманием. Вовремя начатое лечение позволить сэкономить бюджет, к тому же избавиться от проблемы на ранней стадии значительно проще.
Наталья Грицкевич:
После профессиональной гигиены необходимо сменить зубную щетку, купить новую, так как старая загрязнена микроорганизмами. Необходимо помнить, что жевание твердой пищи стимулирует кровообращение в десне, поэтому тоже является полезным. Если вы заметили на своей щетке следы крови, не откладывайте визит к стоматологу, а запишитесь на прием уже сегодня.