Что такое тейпы и для чего они нужны? Узнали у врача о современных методах лечения

Поддерживать тонус мышц, сохранять правильную осанку и бодрость помогают спорт, правильное питание и массаж. Если о необходимости физических нагрузок и полезном питании мы слышим каждый день, то о кинезиотейпах знают пока не все, хотя они и набирают популярность. Цветные пластыри, как их еще называют, используют для фиксации суставов – при травмах связок и мышц.

Дарья Герасимчук, инструктор-методист физической реабилитации: На тейп нанесен волнообразный клей, потому что рецепторы на коже находятся в хаотичном порядке, чтобы он максимально мог охватить эти рецепторы и подействовать. Есть лимфодренажная функция, мышечное тонизирование, мышечная ингибиция. В зависимости от цели и задачи, которое ставит какое-то заболевание или синдром, цель ваша, так и наклеивается тейп.

От фиксирующей повязки или эластичного бинта клейкие ленты отличаются тем, что первые просто мобилизируют сустав либо конечность, в то время как тейп снимает боль и отек. Он воздействует на рецепторы: улучшается лимфостаз, кровообращение, тем самым ускоряя заживление. Более всего с ними знакомы спортсмены, но кинезиотейпирование успешно применяется в медицине и косметологии. Так, например, в ортопедии они используются для мышечной коррекции или при сколиозе. Чтобы расслабить или, наоборот, привести в тонус мышечное волокно, к помощи цветной ленты прибегнут в неврологии. Однако есть и противопоказания.

Дарья Герасимчук:

Это тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, заболевания кожи, тяжелый сахарный диабет, с беременностью тоже очень аккуратно, а также глубокий тромбоз вен нижних конечностей.