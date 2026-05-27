В Могилевской области проходят комплексные командно-штабные учения МВД Беларуси. Главная цель – проверка готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск к эффективным действиям в особых условиях во взаимодействии со всеми заинтересованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – безопасность в случае изменений оперативной обстановки, а также решение вводных задач в режиме онлайн. Одна из них связана с объявлением на территории области высокого уровня угрозы массовых беспорядков. В учениях принимают участие руководители МВД, милицейских подразделений из других регионов страны, а также силовых структур и госорганов Могилевщины.

Глава ведомства Иван Кубраков определил ключевые задачи, сделав упор на личную безопасность сотрудников и военнослужащих, а также на жесткую исполнительскую дисциплину и максимальную слаженность всех подразделений. Второй этап комплексных командно-штабных учений – отработка навыков на практике.