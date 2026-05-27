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Частная фирма в Пинске выплатила 28 тысяч рублей долга по зарплате

27 мая 2026 10:37
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Частная фирма в Пинске выплатила 28 тысяч рублей долга по зарплате-0

Пинской межрайонной прокуратурой выявлен факт несвоевременной выплаты зарплаты 12 сотрудникам организации частной формы собственности. Сумма составила более 28 тысяч рублей, информирует БЕЛТА.

Организация входит в сферу гостинично-ресторанного бизнеса. 12 ее сотрудникам с ноября 2025 г. по февраль 2026 г. начисление заработной платы осуществлялось не в полной мере. При чем в день их увольнения все необходимые выплаты также не были произведены.

Руководителю организации вынесено предписание, в соответствии с которым задолженность по оплате труда должна быть погашена. Фирма выполнила это обязательство.

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# общество # Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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