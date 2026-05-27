Частная фирма в Пинске выплатила 28 тысяч рублей долга по зарплате

Пинской межрайонной прокуратурой выявлен факт несвоевременной выплаты зарплаты 12 сотрудникам организации частной формы собственности. Сумма составила более 28 тысяч рублей, информирует БЕЛТА.

Организация входит в сферу гостинично-ресторанного бизнеса. 12 ее сотрудникам с ноября 2025 г. по февраль 2026 г. начисление заработной платы осуществлялось не в полной мере. При чем в день их увольнения все необходимые выплаты также не были произведены.

Руководителю организации вынесено предписание, в соответствии с которым задолженность по оплате труда должна быть погашена. Фирма выполнила это обязательство.

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