Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов

Оформить детское пособие или же получить пенсионные перечисления, не выходя из дома. Единый портал электронных услуг предлагает сделать шаг навстречу будущему и совершить необходимую сделку из любой точки мира в режиме онлайн.

Майя Енделадзе, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: Республиканское унитарное предприятие Национальный центр электронных услуг оказывает более 600 видов электронных услуг для граждан и бизнеса. В 2020 году нами было оказано 6,5 миллиона услуг, а в 2021 эта цифра превысила 17 миллионов. В текущем квартале нами оказано более 7 миллионов услуг. Таким образом, ежедневно оказывается 200 тысяч административных процедур и 35 тысяч электронных услуг.

А ведь высокий спрос рождает предложение. Скоро получать цифровые услуги станет проще вдвойне. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов.

Алексей Серегин, заместитель директора по эксплуатации РУП «Национальный центр электронных услуг»: В приложении первоначально будет профиль гражданина, в планах сделать раздел «Мои документы» в электронном виде, возможность использования почты гражданина на мобильном приложении для возможности взаимодействия физлица с физлицом или с предприятием, в том числе с электронной цифровой подписью.

Мобильное приложение сможет встраиваться в сервисы банков, а также других сторонних организаций. И будет работать в тесном контакте с ID-картой гражданина – документом будущего.

Алексей Серегин:

На идентификационной карте, помимо защиты в виде изображения как в паспорте, записаны данные о гражданине в электронном виде. Прочитав данные ID-карты, их можно проверить и говорить, что они верны в электронном формате. Это дает возможность гражданину удаленно идентифицироваться в онлайн-сервисе, чтобы не ходить пешком в банки, в одно окно, в госучреждения.

Сегодня свой гарантированный пропуск в цифровой мир электронного правительства, ID-карту получили уже более 55 тысяч человек. Около 100 тысяч стали счастливыми обладателями биометрических документов – заграничных паспортов нового образца.