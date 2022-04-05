Прямой эфир

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов

05 апреля 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оформить детское пособие или же получить пенсионные перечисления, не выходя из дома. Единый портал электронных услуг предлагает сделать шаг навстречу будущему и совершить необходимую сделку из любой точки мира в режиме онлайн.

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов-1

Майя Енделадзе, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: 
Республиканское унитарное предприятие Национальный центр электронных услуг оказывает более 600 видов электронных услуг для граждан и бизнеса. В 2020 году нами было оказано 6,5 миллиона услуг, а в 2021 эта цифра превысила 17 миллионов. В текущем квартале нами оказано более 7 миллионов услуг. Таким образом, ежедневно оказывается 200 тысяч административных процедур и 35 тысяч электронных услуг.

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов-4

А ведь высокий спрос рождает предложение. Скоро получать цифровые услуги станет проще вдвойне. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов. 

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов-7

Алексей Серегин, заместитель директора по эксплуатации РУП «Национальный центр электронных услуг»:
В приложении первоначально будет профиль гражданина, в планах сделать раздел «Мои документы» в электронном виде, возможность использования почты гражданина на мобильном приложении для возможности взаимодействия физлица с физлицом или с предприятием, в том числе с электронной цифровой подписью. 

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов-10

Мобильное приложение сможет встраиваться в сервисы банков, а также других сторонних организаций. И будет работать в тесном контакте с ID-картой гражданина – документом будущего. 

Госуслуги онлайн. Единый электронный портал будет доступен и для смартфонов-13

Алексей Серегин:
На идентификационной карте, помимо защиты в виде изображения как в паспорте, записаны данные о гражданине в электронном виде. Прочитав данные ID-карты, их можно проверить и говорить, что они верны в электронном формате. Это дает возможность гражданину удаленно идентифицироваться в онлайн-сервисе, чтобы не ходить пешком в банки, в одно окно, в госучреждения.  

Сегодня свой гарантированный пропуск в цифровой мир электронного правительства, ID-карту получили уже более 55 тысяч человек. Около 100 тысяч стали счастливыми обладателями биометрических документов – заграничных паспортов нового образца.

# Государственная информационная политика # общество # Майя Енделадзе # Алексей Серегин # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ
05 апреля 2022 07:38

Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ

Циклон «Мирелла» испортил погоду в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности
05 апреля 2022 07:29

Циклон «Мирелла» испортил погоду в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности

«Классное место, чтобы представить страну достойно». Певица Анна Трубецкая о предстоящем выступлении на «Славянском базаре»
05 апреля 2022 07:26

«Классное место, чтобы представить страну достойно». Певица Анна Трубецкая о предстоящем выступлении на «Славянском базаре»