В Милане произошла массовая драка с применением холодного оружия

Железнодорожная станция Чертоза в Милане стала местом жестокой расправы. В ходе массовой потасовки с ножами один человек скончался в больнице от полученных ран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй пострадавший находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Нападавшие покинули место преступления до прибытия полицейских. Их личности пытаются установить по записям камер видеонаблюдения. Мотивы злоумышленников пока не установлены. Станция Чертоза связывает центр мегаполиса с окраинами. Местная пресса уже предрекает новую волну дискуссий о небезопасности в Милане.