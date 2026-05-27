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Популярны 3 схемы – правоохранитель назвал распространенные способы мошенничества

27 мая 2026 11:26
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В эти дни в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Cегодня поговорили о кибер-угрозах, как их избежать и как, путешествуя по всемирной паутине, не запутаться в ней. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.  

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, какие сейчас самые распространенные схемы мошенничества существуют? 

Популярны 3 схемы – правоохранитель назвал распространенные способы мошенничества-2

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполком:
На первое место я бы поставил, исходя из статистики, подтвержденных данных, это двухэтапное или многоуровневое мошенничество или вишинг. Изначально происходит звонок от имени сотрудников госорганизаций, то есть «Белтелеком», водоканал, операторы сотовой связи, другие госорганизации, поликлиника, даже милиция, мастер по замене домофонов и прочее. После этого поступает звонок якобы от правоохранителей. Это наиболее популярная схема. 

На втором месте, не сильно отстающая, это продажа несуществующих товаров в социальных сетях и в мессенджерах, где также у нас регистрируется большое количество потерпевших от данного вида мошенничества. 

И третье – это инвестирование в акции компаний и в криптобиржи, с использованием технологий искусственного интеллекта создают видео, где публичные люди, медийные, политики якобы предлагают инвестировать, и люди, доверяя, переводят свои деньги на счета мошенников. 

Подробности в видео

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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