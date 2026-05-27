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НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии

27 мая 2026 10:59
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Брюссель продолжает снабжать оружием восточное крыло Альянса. Очередной шаг в этой дестабилизирующей кампании – создание нового командного центра НАТО для ускоренной переброски войск в Латвию и Эстонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии-2

Для усиления привлекут германо-нидерландский корпус, который разместят в немецком Мюнстере. При возникновении конфликта он сможет возглавить группировку до 60 тысяч военнослужащих. Однако в армиях Латвии, Литвы и Эстонии проблемы куда серьезнее. Главное – катастрофическая нехватка боевых машин. Причина – в тотальном недофинансировании. Теперь проблемы пытаются решить с помощью иностранного контингента. Местные политики признают: без опеки НАТО им не выстоять.

НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии-4

Антанас Валенис, министр иностранных дел Литвы (2000-2006):
И когда мы видим маневры, которые вышли, они взяли, участвовало там около 60 тысяч воинов российских. Мы в Литве, если объявим тотальную мобилизацию, мы можем собрать где-то 70 тысяч, не больше. А так наше войско куда существенно меньше, в три раза, почти на два с половиной, где-то так. Если смотреть на нас, они остаются мощной силой.

В отличие от агрессивного Альянса, Москва последовательно выступает за мир и безопасность. Показательно, что создание нового штаба НАТО было анонсировано на следующий день после того, как Владимир Путин подписал закон, позволяющий применять армию для защиты соотечественников за пределами страны. Европейские бюрократы оперативно использовали это как предлог для собственного перевооружения.

# НАТО

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