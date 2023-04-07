«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?
Лечение пиявками или, по-научному, гирудотерапия известна человечеству уже более 3 000 лет. О ней писал еще Гиппократ. Пиявки пережили падение Римской империи, изобретение антибиотиков и веками использовались для исцеления от разных болезней по всему миру, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В России гирудотерапию использовали и народные знахарки, и светила медицины. Она проявила себя при лечении гипертонии, мигрени и геморроя. Сегодня пиявки идут в дело и для реабилитации пациентов после ковида.
Татьяна Сорокина, гирудотерапевт, рефлексотерапевт:
Пиявку в большинстве случаев применяют, когда нужно лечить сосуды. Это базисная задача у людей, которые лечатся пиявками. Многие препараты, которые актуальны сейчас, в постковидный период, растворяют, временно воздействуют на разжижение крови, на тромбозы, и прекращают свое действие. Эти токсичные препараты приходится применять много, часто. Они теряют свое свойство, если их постоянно не принимать. У пиявки есть кумулятивные свойства. Она накапливает в организме ферменты, организм сам накапливает и потом использует в течение энного количества времени. Как наука говорит, до двух месяцев точно.
Всего в мире существует около 400 их видов. Но не каждая пиявка несет пользу. Во многих странах этих чудодейственных червей выращивают специально для медицинских нужд на фермах. Используется пиявка, как и шприц, однократно – после процедуры ее уничтожают. Выходит, что они дарят здоровье ценой своей жизни.
Татьяна Сорокина:
У пиявки две фазы работы: в первую фазу она вводит, а во вторую – выводит то, что растворила. Введение происходит мгновенно. За три минуты в организме, во всем кровотоке возникает этот фермент. Причем он распространяется везде – в больших сосудах, среднего калибра, капиллярной сети. Все то, что пиявка нативно вводит под кожу, уникально.
Вы удивитесь, но гирудотерапией лечат даже бесплодие. Есть легенда, что египетская царица Клеопатра смогла забеременеть только благодаря чудодейственному свойству пиявок. Сегодня этот опыт переняли и белоруски. Отчаявшиеся женщины, которые потеряли надежду на материнство, смотрят на червей как на последнюю инстанцию.
Татьяна Сорокина:
Великолепнейший результат по рассасыванию спаечного процесса, что с большим трудом преодолевают гинекологи, назначая препараты. Нельзя сказать, что пиявка производит монолечение. Она в сочетании с правильно назначенным лечением тех же гинекологов, эндокринологов, бесспорно, действует хорошо и результативно. Достаточно часто после длительного бесплодия женщины рожают.
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