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«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?

07 апреля 2023 20:30
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Лечение пиявками или, по-научному, гирудотерапия известна человечеству уже более 3 000 лет. О ней писал еще Гиппократ. Пиявки пережили падение Римской империи, изобретение антибиотиков и веками использовались для исцеления от разных болезней по всему миру, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?-1

В России гирудотерапию использовали и народные знахарки, и светила медицины. Она проявила себя при лечении гипертонии, мигрени и геморроя. Сегодня пиявки идут в дело и для реабилитации пациентов после ковида.

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?-4

Татьяна Сорокина, гирудотерапевт, рефлексотерапевт:
Пиявку в большинстве случаев применяют, когда нужно лечить сосуды. Это базисная задача у людей, которые лечатся пиявками. Многие препараты, которые актуальны сейчас, в постковидный период, растворяют, временно воздействуют на разжижение крови, на тромбозы, и прекращают свое действие. Эти токсичные препараты приходится применять много, часто. Они теряют свое свойство, если их постоянно не принимать. У пиявки есть кумулятивные свойства. Она накапливает в организме ферменты, организм сам накапливает и потом использует в течение энного количества времени. Как наука говорит, до двух месяцев точно.

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?-7

Всего в мире существует около 400 их видов. Но не каждая пиявка несет пользу. Во многих странах этих чудодейственных червей выращивают специально для медицинских нужд на фермах. Используется пиявка, как и шприц, однократно – после процедуры ее уничтожают. Выходит, что они дарят здоровье ценой своей жизни.

Татьяна Сорокина:
У пиявки две фазы работы: в первую фазу она вводит, а во вторую – выводит то, что растворила. Введение происходит мгновенно. За три минуты в организме, во всем кровотоке возникает этот фермент. Причем он распространяется везде – в больших сосудах, среднего калибра, капиллярной сети. Все то, что пиявка нативно вводит под кожу, уникально.

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?-10

Вы удивитесь, но гирудотерапией лечат даже бесплодие. Есть легенда, что египетская царица Клеопатра смогла забеременеть только благодаря чудодейственному свойству пиявок. Сегодня этот опыт переняли и белоруски. Отчаявшиеся женщины, которые потеряли надежду на материнство, смотрят на червей как на последнюю инстанцию.

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?-13

Татьяна Сорокина:
Великолепнейший результат по рассасыванию спаечного процесса, что с большим трудом преодолевают гинекологи, назначая препараты. Нельзя сказать, что пиявка производит монолечение. Она в сочетании с правильно назначенным лечением тех же гинекологов, эндокринологов, бесспорно, действует хорошо и результативно. Достаточно часто после длительного бесплодия женщины рожают.

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# Народная медицина # общество # Татьяна Сорокина # Фотофакт

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