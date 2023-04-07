Дело абсолютно не в случайности. Как сократить производственный травматизм? Ответил Михаил Орда

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Как стремиться к нулю? Речь про травматизм. По инициативе Федерации профсоюзов, Минтруда и соцзащиты прошел республиканский мозговой штурм. Усилить ответственность за нарушения или мотивировать материально? Новые инициативы, прорывные решения и опытные заключения. Заинтересованные стороны устроили настоящие дебаты, возведя на пьедестал главное – заботу о людях.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Травматизм, несчастные случаи на производстве – это, к сожалению, обычное явление для многих предприятий. Дело здесь абсолютно не в случайности, как пробуют это порой объяснить. А дело в закономерности и того, что как раз на этих предприятиях, где мы видим, что зашкаливает травматизм, там как раз отношение к технике безопасности, охране труда поросло формализмом, начиная от руководителя предприятия и заканчивая работниками этого предприятия.

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