Какой должна быть настоящая русская баня? Узнали у профессионального парильщика

Русская баня – это баня, где температура на полке – порядка 50-70 градусов при влажности до 60 %. Общая сумма абсолютных величин должна составлять 120 – 50 и 70, 60 и 60. Вот это русская баня.

Многие считают, что горячая баня или сауна – лекарство от всех болезней. А если посещать ее регулярно, можно укрепить иммунитет и сократить риск заболеваний. Баня действительно оказывает эффект на разные системы организма. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями медики строго-настрого ее запретили. Тем не менее есть и противоположное мнение.

Виталий Семячко, профессиональный парильщик:

Есть исследования многих ученых, в частности последнее исследование японского ученого, когда люди ходили в баню с определенными сердечно-сосудистыми заболеваний. Пройдя определенное время, было зафиксировано однозначное укрепление их сердечной мышцы. Я могу сказать по своим клиентам, которые ходят ко мне регулярно. В начале приходят и парятся одно время. При регулярном посещении бани они становятся просто «монстрами». Это говорит о том, что их физическая выносливость увеличивается многократно.