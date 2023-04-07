Какой должна быть настоящая русская баня? Узнали у профессионального парильщика

Русская баня – это баня, где температура на полке – порядка 50-70 градусов при влажности до 60 %. Общая сумма абсолютных величин должна составлять 120 – 50 и 70, 60 и 60. Вот это русская баня.
Русская баня – это баня, где температура на полке – порядка 50-70 градусов при влажности до 60 %. Общая сумма абсолютных величин должна составлять 120 – 50 и 70, 60 и 60. Вот это русская баня.
Многие считают, что горячая баня или сауна – лекарство от всех болезней. А если посещать ее регулярно, можно укрепить иммунитет и сократить риск заболеваний. Баня действительно оказывает эффект на разные системы организма. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями медики строго-настрого ее запретили. Тем не менее есть и противоположное мнение.
Виталий Семячко, профессиональный парильщик:
Есть исследования многих ученых, в частности последнее исследование японского ученого, когда люди ходили в баню с определенными сердечно-сосудистыми заболеваний. Пройдя определенное время, было зафиксировано однозначное укрепление их сердечной мышцы. Я могу сказать по своим клиентам, которые ходят ко мне регулярно. В начале приходят и парятся одно время. При регулярном посещении бани они становятся просто «монстрами». Это говорит о том, что их физическая выносливость увеличивается многократно.
Баня издревле славилась своим целительным воздействием на организм человека. Банные процедуры положительно влияют на работу дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой систем, выводят шлаки и токсины, снимают стресс и дарят огромный заряд позитива. Дальше – больше. Баня способна замедлить рост онкологии.
Виталий Семячко:
В марте 2018 года была передача Елены Малышевой, где говорилось, что есть исследование, что при воздействии температур выделяются стресс-белки, задача которых – добраться до раковых клеток и их уничтожить. Это говорила достаточно серьезная ведущая. Мы имеем полное основание доверять ее информации.
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