Кашпировский, Джуна и Чумак. Как прославились «чудо-психотерапевты» и почему сегодня так популярны тарологи?

Малина от простуды, лук в носки для иммунитета, бездейственные иммуномодуляторы. Иглоукалывание от всех болезней. Почему в XXI веке это продолжает вызывать интерес? Все эти методы народной и нетрадиционной медицины, как правило, основаны на эффекте плацебо, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики БелМАПО:

Широко распространена внушаемость людей. Ведь даже эффект плацебо существует, когда четко понятно, что это пустышка, но у человека наступают улучшения при приеме. Ожидание положительного воздействия очень сильно может повлиять на критическую оценку своего состояния. Есть случаи, когда после применения сомнительного метода медицины наступало улучшение. Специалисты считают, что объяснение находится между нейробиологией и психологией.

Советское телевидение показало первый сеанс Анатолия Кашпировского. «Чудо-врач», на глазах у всех избавлявший людей от недугов, тут же стал самым популярным человеком в стране. Миллионы советских граждан прильнули к экранам, лечили болячки и вместе с психотерапевтом переживали перестройку.

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор:

Людям очень нравятся конспирологические явления. Конечно, можно с улыбкой это воспринимать, но ведь это действительно то, что характерно для различных обществ, регионов мира. И это то, что работает. Люди тогда, на рубеже 1980-1990-х, это предлагали.

Анатолий Кашпировский, Аллан Чумак, Джуна – в 1989 году они стали настоящими звездами телегипноза и бесконтактного исцеления. Как же так случилось, что граждане страны с лучшим образованием в мире всерьез заряжали перед телеэкранами кремы и воду? Вячеслав Меньковский:

Когда люди ищут ответы на какие-то вопросы, они хотят услышать очень простые ответы. Зачем ходить по врачам в поликлинику? Поставьте трехлитровую банку воды перед телевизором – я вам ее заряжу, и вы будете здоровы. Перед каждым эфиром Кашпировского, который перед объективами телекамер якобы излечивал миллионы граждан от различных недугов, страна замирала в ожидании новых чудес. Но в 1993 году Минздрав наконец вмешался и запретил массовые сеансы. Однако слава об экстрасенсах-первопроходцах на телевидении еще долго будоражила СНГ.

Вячеслав Меньковский:

Судьба была достаточно трагическая. У Джуны погиб сын, она после этого перестала заниматься практикой. Чумак не смог вписаться в экономические отношения, которые были, Лонго не имел никогда такой широкой аудитории. Кашпировксий в этом отношении – определенное исключение, поскольку он пытался и в политическую жизнь войти, был депутатом Госдумы РФ, пытался и в США организовывать свои выступления, курсы. Ушла эпоха, ушли и эти люди вместе с эпохой. Время идет, а вера людей в сверхъестественные способы излечения никуда не ушла. В XXI веке появилось множество разных практик, позволяющих подлечиться, «заземлиться», снять блоки и разобраться с детскими травмами, встать на путь истинный. На передний план выходят парапсихология и тарология.

Людмила Бандовская, парапсихолог, таротерапевт:

Я вижу каждого человека, вижу его проблему. Вижу, с чем надо работать. Они могут делать вид – меня не берет, я во все это не верю. Так если ты в это не веришь, почему ты здесь сидишь? У меня часто приходили скептики, которые «ай, схожу, посмотрю». Их потом не выгнать. В последнее время карты появились не только в арсенале гадалок, но и в кабинетах психотерапевтов. Тарология и психология схожи тем, что дают людям ответы на беспокоящие их вопросы.

Людмила Бандовская:

Я убеждена, что абсолютно все проблемы у нас в голове. На что я делаю акцент? В первую очередь на психологическую помощь. Если я действительно понимаю, что мы можем разобраться, я могу помочь, то мы приступаем к терапии. Прямо или косвенно, сразу или спустя время, ответы приходят человеку от осознания или произносятся вслух специалистом. Людмила Бандовская:

Психолог не владеет экстрасенсорными способностями. Я никогда не слушаю, что говорит мне человек. Он мне рассказывает о своей проблеме 5-10 минут, я диагностирую ее по картам таро, потому что пространство видит ситуацию по-другому. Человек иногда сам не знает, в чем его проблема, загвоздка. Допустим, он приходит к психологу, они только на 5-6 сеансе раскопают проблему. А может и вообще не раскопают. Человеку кажется, что у него проблема в одном, а на самом деле в другом. Мы даже на обучении очень часто вскрываем травмы, проблемы, о которых человек даже не знал.