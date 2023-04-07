Даже простой гаечный ключ может травмировать. Почему на МТЗ снижается производственный травматизм?
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Вот такие напоминания в лучших традициях завод-арт висят на стенах цехов Минского тракторного. Лозунги, подчеркнутые эмоциональными плакатами, – агитка от профсоюза и руководства предприятия. Ведь такое творчество тоже и строить, и жить помогает – по крайней мере безопасно. На зубок здесь знают инструкции, они уж точно сродни инстинкту самосохранения, но повторение – иногда мать выживания.
Роман Тарасов, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:
Это движущийся состав, возле него проходить нельзя, под ним, рядом с ним, на расстоянии от двух метров. Чем еще опасна эта цепь, почему я работаю в каске? Потому что может, не дай бог, ударить по мне цепью либо пультом тем же самым – это, как ни крути, производство, повышенная опасность. Тут даже если есть мелочи, то даже простой гаечный ключ может упасть на ногу и сделать травму человеку.
Никогда еще так гордо для промышленного гиганта, флагмана белорусского машиностроения ни звучала эта строчка антирейтинга. МТЗ – аутсайдер в топе производственного травматизма. Оттого инспектор по охране труда с осторожным оптимизмом, но все же не без явного удовольствия от результата заявляет.
Иван Сехович, технический инспектор труда профкома ОАО «МТЗ»:
По общему травматизму на нашем предприятии идет снижение. В 2021 году было 24, в 2022 году – 22 случая. Именно профсоюзы не в стороне от этих всех вопросов, у нас целая армия общественных инспекторов по охране труда на нашем предприятии. Они работают в профгруппах, именно в гуще своих трудовых коллективов. Они все знают, видят, и их работа направлена именно на профилактику травматизма.
Профсоюзные агенты, хранители трудовой дисциплины на МТЗ дают бой безалаберности. Без каски и спецформы здесь и умышленно не проскочишь – повсеместный дозор. А коли неприятная статистика пополняется, так это чаще дело житейское. Из примеров: шла, поскользнулась, гипс. Роль виновника в таких случаях играют каблуки и погода. Совершенно непредвиденная история случилась в одном из заводском общежитий. Маляр, стоит отметить – при всей амуниции, оступилась на лестнице и получила травму. Из цеховых страшилок: отвлекся и ударил отбойником по пальцу.
Трудовые ангелы, меж станками так любя называют профсоюзных инспекторов, на передовой разбирательств. Каждый факт ложится в основу очередной профилактической беседы. Опыт таких предприятий должен быть заразителен. От того через МТЗ проложен практический маршрут республиканского семинара-совещания по вопросам охраны труда. Участники со всей страны познакомились с методиками работы на Минском тракторном и оценили их непосредственное внедрение.
«Поскользнулся и упал под колёса». Мама погибшего на работе тракториста рассказала, как профсоюзы помогли получить компенсацию – подробнее здесь.