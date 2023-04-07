Даже простой гаечный ключ может травмировать. Почему на МТЗ снижается производственный травматизм?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Вот такие напоминания в лучших традициях завод-арт висят на стенах цехов Минского тракторного. Лозунги, подчеркнутые эмоциональными плакатами, – агитка от профсоюза и руководства предприятия. Ведь такое творчество тоже и строить, и жить помогает – по крайней мере безопасно. На зубок здесь знают инструкции, они уж точно сродни инстинкту самосохранения, но повторение – иногда мать выживания.

Роман Тарасов, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:

Это движущийся состав, возле него проходить нельзя, под ним, рядом с ним, на расстоянии от двух метров. Чем еще опасна эта цепь, почему я работаю в каске? Потому что может, не дай бог, ударить по мне цепью либо пультом тем же самым – это, как ни крути, производство, повышенная опасность. Тут даже если есть мелочи, то даже простой гаечный ключ может упасть на ногу и сделать травму человеку.

Никогда еще так гордо для промышленного гиганта, флагмана белорусского машиностроения ни звучала эта строчка антирейтинга. МТЗ – аутсайдер в топе производственного травматизма. Оттого инспектор по охране труда с осторожным оптимизмом, но все же не без явного удовольствия от результата заявляет.