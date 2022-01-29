Послание Президента народу и парламенту продолжает возглавлять информленты белорусских и зарубежных СМИ

Новости Беларуси. Ежегодное Послание Александра Лукашенко народу и парламенту продолжает возглавлять информационные ленты белорусских и зарубежных СМИ. Откровенный разговор о главном активно анализируют и в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, встреча с белорусским лидером длилась больше 3,5 часа. Президент ответил на самые острые вопросы, интересующие общество. Традиционно это экономика, социальные гарантии, а также здравоохранение.

Однако самой волнующей темой, ожидаемо, стала военная угроза, нависшая над страной. Глава государства обозначил свою позицию четко – Беларусь никогда не желала войны, но при необходимости будет защищать себя от внешней агрессии. Уместный вопрос Президент также задал белорусам – готов ли народ вносить свой вклад в укрепление обороны? Тезис получил широкое обсуждение и поддержку. Вадим Боровик: «Хотят ли русские войны, хотят ли белорусы войны? Нет, не хотим». Читайте здесь. Второй вопрос от Президента коснулся самого дорогого, что есть у страны и ее народа, – на что готовы белорусы, чтобы сохранить свою независимость? Найти ответ на него предстоит всем жителям страны, чтобы вместе выстроить траекторию своего будущего. А вместе с тем подумать и над третьим вопросом.