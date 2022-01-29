Послание Президента народу и парламенту продолжает возглавлять информленты белорусских и зарубежных СМИ

Новости Беларуси. Ежегодное Послание Александра Лукашенко народу и парламенту продолжает возглавлять информационные ленты белорусских и зарубежных СМИ. Откровенный разговор о главном активно анализируют и в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, встреча с белорусским лидером длилась больше 3,5 часа. Президент ответил на самые острые вопросы, интересующие общество. Традиционно это экономика, социальные гарантии, а также здравоохранение.
Однако самой волнующей темой, ожидаемо, стала военная угроза, нависшая над страной. Глава государства обозначил свою позицию четко – Беларусь никогда не желала войны, но при необходимости будет защищать себя от внешней агрессии. Уместный вопрос Президент также задал белорусам – готов ли народ вносить свой вклад в укрепление обороны? Тезис получил широкое обсуждение и поддержку.
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Второй вопрос от Президента коснулся самого дорогого, что есть у страны и ее народа, – на что готовы белорусы, чтобы сохранить свою независимость? Найти ответ на него предстоит всем жителям страны, чтобы вместе выстроить траекторию своего будущего. А вместе с тем подумать и над третьим вопросом.
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Среди резонансных тем Послания также дельный совет от Президента беглой оппозиции. Чтобы больше не жаловаться на тяжкую европейскую долю, Александр Лукашенко рекомендовал поскорее вернуться на родину и понести законное наказание. Предложение аплодисментами одобрили тысячи белорусов в зале. Судя по популярности в Telegram-каналах, оно быстро дошло до адресатов.