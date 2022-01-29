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Депутат о Послании: Президент сделал акцент, что мы готовы со всеми развивать мирные и взаимовыгодные отношения

29 января 2022 11:53
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Новости Беларуси. Ежегодное Послание Александра Лукашенко народу и парламенту продолжает возглавлять информационные ленты белорусских и зарубежных СМИ. Откровенный разговор о главном активно анализируют и в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Депутат о Послании: Президент сделал акцент, что мы готовы со всеми развивать мирные и взаимовыгодные отношения-1

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Президент сделал акцент на том, что мы по-прежнему готовы со всеми развивать добрые, мирные и взаимовыгодные отношения. Кроме того, говоря о том, что раскрывал Президент, это широкий спектр проблем социально-экономической тематики, политической. Мне отрадно, что он во многих вещах делал отсылку на общественное мнение, на данные социологических исследований. Сказывалось это во многих аспектах. И видно, что Президента заботит то, что он говорит, должно идти, как он любит говорить, от жизни и от народа.  

Депутат о Послании: Президент сделал акцент, что мы готовы со всеми развивать мирные и взаимовыгодные отношения-4

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Андрей Злотников # Фотофакт

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