Депутат о Послании: Президент сделал акцент, что мы готовы со всеми развивать мирные и взаимовыгодные отношения

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент сделал акцент на том, что мы по-прежнему готовы со всеми развивать добрые, мирные и взаимовыгодные отношения. Кроме того, говоря о том, что раскрывал Президент, это широкий спектр проблем социально-экономической тематики, политической. Мне отрадно, что он во многих вещах делал отсылку на общественное мнение, на данные социологических исследований. Сказывалось это во многих аспектах. И видно, что Президента заботит то, что он говорит, должно идти, как он любит говорить, от жизни и от народа.