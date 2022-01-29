Михаил Орда: чтобы Беларусь развивалась мирно, стабильно, мы предлагаем выступить одним фронтом

Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками совета стали порядка 400 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов со всей Беларуси. Они единогласно приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы, тем самым дав согласие на активное участие в организации и проведении конституционного референдума.

Ставится задача донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и детально обсудить проект обновленной Конституции, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования.