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Михаил Орда: чтобы Беларусь развивалась мирно, стабильно, мы предлагаем выступить одним фронтом

29 января 2022 14:00
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Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: чтобы Беларусь развивалась мирно, стабильно, мы предлагаем выступить одним фронтом-1

Участниками совета стали порядка 400 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов со всей Беларуси. Они единогласно приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы, тем самым дав согласие на активное участие в организации и проведении конституционного референдума.  

Ставится задача донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и детально обсудить проект обновленной Конституции, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования.  

Михаил Орда: чтобы Беларусь развивалась мирно, стабильно, мы предлагаем выступить одним фронтом-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Чтобы эта страна развивалась мирно, стабильно, чтобы мы все жили сегодня в спокойной, дружной семье – Беларуси, мы предлагаем сегодня выступить одним фронтом. Солидарно выступить за то, чтобы никому не дать возможность сегодня диктовать нам, чтобы только у нас право было, у самого народа, это право чтобы у нас никто не отнял, определять свое будущее и чтобы сам белорусский народ решал, как ему жить.

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# Конституция # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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