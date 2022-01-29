Федерация профсоюзов выступила с общественной инициативой в поддержку конституционного референдума

Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками совета стали порядка 400 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов со всей Беларуси. Они единогласно приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы, тем самым дав согласие на активное участие в организации и проведении конституционного референдума.
Ставится задача донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и детально обсудить проект обновленной Конституции, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования.
Игорь Гаврик, механизатор ОАО «Крошин»:
Были определены пункты Конституции, которые мы старались поменять или что-то изменить. Тем более работа в сельском хозяйстве – очень трудоопасная профессия, поэтому также оспаривали факты безопасности труда в коллективе. Также у нас очень много молодых специалистов, которые работают, получают материальную, социальную помощь не только от государства, но и от самого предприятия. Это тоже большой плюс.
Инициатива профсоюзов направлена на поддержку граждан и защиту их законного права – определять самим, как они хотят дальше жить и работать.