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Елена Богдан: это Конституция будущего, основа стабильности и суверенитета нашей страны на многие годы

29 января 2022 14:02
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Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками совета стали порядка 400 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов со всей Беларуси.  

Елена Богдан: это Конституция будущего, основа стабильности и суверенитета нашей страны на многие годы-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
У нас сегодня достаточно собственных сил, ума и, самое главное, здравого смысла для того, чтобы определять будущее нашей страны. И здесь нам не нужны подсказки, указки и какие-то международные эксперты и консультанты. Это наша страна, это та страна, в которой должны жить и будут жить наши дети. Мы сегодня должны объединиться для того, чтобы принять новую Конституцию. Это Конституция будущего, которая закладывает основы идеологии белорусского государства, основа стабильности и суверенитета нашей страны на многие годы.  

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# Конституция # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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