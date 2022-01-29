Елена Богдан: это Конституция будущего, основа стабильности и суверенитета нашей страны на многие годы

Новости Беларуси. «Мы вместе за Беларусь!» С такой общественной инициативой в поддержку референдума выступила Федерация профсоюзов Беларуси во время пленума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками совета стали порядка 400 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов со всей Беларуси.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

У нас сегодня достаточно собственных сил, ума и, самое главное, здравого смысла для того, чтобы определять будущее нашей страны. И здесь нам не нужны подсказки, указки и какие-то международные эксперты и консультанты. Это наша страна, это та страна, в которой должны жить и будут жить наши дети. Мы сегодня должны объединиться для того, чтобы принять новую Конституцию. Это Конституция будущего, которая закладывает основы идеологии белорусского государства, основа стабильности и суверенитета нашей страны на многие годы.